Trump Media se une a empresa de energía de fusión TAE Technologies

18 dic (Reuters) - La empresa de redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entra en el negocio de la energía de fusión a través de una unión por US$6.000 millones con la empresa privada TAE Technologies, en una apuesta por la tecnología experimental cuando los centros de datos de inteligencia artificial elevan la demanda de energía.

La operación, que se anunció el jueves, se conoce pocos días después de que representantes de la industria se reunieran con funcionarios del Gobierno para instar a la financiación federal de la naciente industria de la fusión y se suma a las participaciones de la familia Trump en negocios que van desde la criptomoneda a los holdings inmobiliarios y los servicios móviles.

El aumento de la demanda de electricidad para los centros de datos de inteligencia artificial ha reavivado el interés por una energía nuclear más limpia y fiable, lo que incluye la reactivación de reactores cerrados, la ampliación de los existentes y la firma de contratos para futuros reactores modulares pequeños.

En virtud del acuerdo, los accionistas de ambas empresas poseerán alrededor del 50% de la empresa resultante tras el cierre de la operación a mediados de 2026. Trump Media and Technology Group será el holding de empresas como Truth Social, TAE Power Solutions y TAE Life Sciences.

El anuncio atrajo rápidamente la atención de Stocktwits, un centro de redes sociales para inversores minoristas, sobre Trump Media, que pierde dinero, lo que hizo que sus acciones subieran más de un 33% en las antes de la apertura del mercado.

TAE Technologies, respaldada por Alphabet Google y Chevron, aspira a desarrollar y vender sistemas de haz neutro de nueva generación para la fusión y aplicaciones afines de forma rentable.

La fusión nuclear es una tecnología incipiente que pretende generar electricidad aprovechando el proceso que impulsa el sol. Ofrece la visión de una energía abundante con poca contaminación, residuos radiactivos o gases de efecto invernadero. (Reporte de Deborah Sophia y Vallari Srivastava en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)