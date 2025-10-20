Trump minimiza los riesgos por Taiwán en negociaciones con China; espera acuerdo justo

(Agrega autores y detalles de comentario de Trump sobre Taiwán.)

Por Andrea Shalal y Jarrett Renshaw

NUEVA YORK, 20 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping, y restó importancia a los riesgos de un enfrentamiento entre las superpotencias por Taiwán.

Trump sugirió a periodistas que China no tiene planes de invadir Taiwán, pero reconoció que espera que el asunto esté en la agenda en una reunión prevista con Xi durante una conferencia económica en Corea del Sur la próxima semana.

La tensión comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, ha persistido.

Las disputas sobre aranceles, tecnología y acceso a los mercados siguen sin resolverse días antes de la reunión. Trump hizo los comentarios antes de conversaciones en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Las declaraciones sobre Taiwán abordan uno de los temas más delicados en las relaciones entre ambos países. Pekín ha presionado repetidamente a Washington para que modifique el lenguaje que utiliza cuando discute su postura sobre la independencia de Taiwán.

Trump se comprometió a acelerar las entregas de submarinos nucleares a Australia y se le preguntó si las acciones de Estados Unidos en las aguas del Indo-Pacífico eran un elemento disuasorio suficiente para evitar que Xi invadiera Taiwán.

"Creo que estaremos bien con China. China no quiere hacerlo", dijo Trump antes de presumir del tamaño y la fuerza del Ejército estadounidense. "Tenemos lo mejor de todo y nadie se va a meter con eso. Creo que acabaremos con un acuerdo comercial muy fuerte. Ambos estaremos contentos", añadió.

A la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos podría ajustar su postura sobre la independencia de Taiwán para alcanzar un acuerdo comercial con China, Trump dijo: "Vamos a hablar de muchas cosas. Supongo que será una de ellas, pero no voy a hablar de eso ahora".

Pekín ha intensificado una campaña de presión militar y diplomática sobre Taiwán, gobernado democráticamente, que considera su propio territorio. China nunca ha renunciado al posible uso de la fuerza para someter a Taiwán a su control.

Estados Unidos es el principal apoyo internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales. Pekín denuncia regularmente cualquier muestra de apoyo a Taipéi por parte de Washington. (Reportaje de Andrea Shalal y Jarrett Renshaw, Editado en español por Juana Casas, Ricardo Figueroa y León Ramírez)