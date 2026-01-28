Trump muestra interés en reducir tensiones, pero Minneapolis ve pocos cambios en las calles

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump pareció señalar una disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis después de un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración, pero no había muchos cambios en las calles el miércoles tras semanas de retórica dura y enfrentamientos con manifestantes

La tensión fue evidente cuando Trump hizo un cambio de liderazgo al enviar a su principal asesor fronterizo a Minnesota para hacerse cargo de la redada migratoria. Esto fue seguido por comentarios aparentemente conciliadores sobre el gobernador y el alcalde demócratas

Trump dijo que él y el gobernador Tim Walz, a quien criticó durante semanas, estaban en "una sintonía similar" después de una llamada telefónica. Tras una conversación con el alcalde Jacob Frey, el presidente elogió la discusión y declaró que "se está logrando mucho progreso"

Pero en las calles de la ciudad, había pocas señales de cambio. Las redadas y los enfrentamientos con activistas continuaron el miércoles en Minneapolis y St. Paul

Un grupo de manifestantes hizo sonar silbatos y señaló a efectivos federales en un vehículo en una calle del norte de Minneapolis. Cuando el vehículo se movió, el convoy de activistas los siguió unas pocas cuadras hasta que los policías se detuvieron nuevamente

Periodistas de Associated Press estaban en el vecindario cubriendo las acciones. Cuando los periodistas salieron de su auto para documentar el encuentro, agentes de la Oficina Federal de Prisiones empujaron a uno de ellos, los amenazaron con arrestarlos y les dijeron que regresaran a su auto a pesar de que los reporteros se identificaron como medios de comunicación

Policías de múltiples agencias federales han estado involucrados en las operaciones. Desde su auto, los periodistas de AP vieron al menos a una persona siendo rociada con gas pimienta y a una detenida, aunque no estaba claro si esa persona era el objetivo de la operación o un manifestante. Los agentes también rompieron ventanas de autos

La secretaria de Justicia Pam Bondi, quien está visitando Minnesota, dijo que 16 personas fueron arrestadas el miércoles bajo cargos de agredir, resistir o impedir a las fuerzas del orden en el estado. Advirtió que habrá más arrestos

"NADA detendrá al presidente Trump y a este Departamento de Justicia de hacer cumplir la ley", expresó Bondi en una publicación en redes sociales

Se dejaron mensajes solicitando comentarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza

Los inmigrantes "todavía están muy preocupados"

Muchas familias inmigrantes todavía temen salir de sus hogares, y los negocios latinos aún están cerrados, según Daniel Hernández, quien es dueño de la tienda de comestibles Colonial Market en Minneapolis. También administra una popular página de Facebook orientada a informar a la comunidad hispana en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul)

Aunque Colonial Market está abierto, todos menos uno de sus negocios de ropa, joyas y juguetes han cerrado desde finales de diciembre, y ninguno tiene planes de reabrir, indicó Hernández

"La realidad es que la comunidad todavía está muy preocupada y asustada", señaló

Hernández hizo referencia al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, quien ayudó a liderar la represión de la administración en las Ciudades Gemelas y quien, según se informa, ha sido asignado a otro lugar

Bovino "fue removido, pero las tácticas hasta ahora siguen siendo las mismas", sostuvo Hernández. "Ahora nadie confía en el gobierno con esos cambios"

En general, la actividad policial en Minneapolis y los suburbios circundantes el martes parecía similar a las semanas recientes. Como antes, la mayoría de las acciones no resultaban en enfrentamientos con activistas, quienes dijeron que estaban monitoreando la actividad mediante redes sociales y chats en aplicaciones de mensajería

La ofensiva del gobierno incluso se extendió al consulado ecuatoriano de la ciudad, donde un efectivo intentó entrar antes de ser bloqueado por empleados

Mientras tanto, Trump dijo en una publicación en redes sociales que el alcalde estaba "JUGANDO CON FUEGO" al no participar en los esfuerzos

Veterano de Vietnam visita memorial en la acera, elogia a Pretti

En otro lugar el miércoles, Donnie McMillan colocó un cartel de cartón que decía "En memoria de mi ángel" en el memorial improvisado donde Alex Pretti fue asesinado a tiros

El veterano de Vietnam, de 71 años, se arrodilló para rendir sus respetos y saludó para honrar al enfermero a quien veía durante sus frecuentes visitas al hospital de Asuntos de Veteranos

"Siento que he perdido un ángel aquí mismo", aseguró el veterano discapacitado, señalando el memorial en la acera cubierto de flores, velas y carteles

"Esta no es la forma en que deberíamos operar", agregó McMillan, quien dijo que sirvió en Vietnam y luego en la policía militar durante más de una década. "Respeto a todos, pero respeto más a mi ángel, y ahora ya no está con nosotros"

Omar rociada en una reunión del ayuntamiento

Entretanto, un hombre roció con una sustancia de olor fuerte a la representante demócrata Ilhan Omar durante una reunión del ayuntamiento, mientras ella denunciaba a la administración. Fue derribado e identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, un delincuente convicto que había hecho publicaciones en línea en apoyo de Trump

Los registros judiciales de Minnesota muestran que Kazmierczak fue condenado por robo de autos en 1989 y tiene múltiples arrestos por conducir ebrio, junto con una serie de infracciones de tráfico. No estaba claro si tenía un abogado

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak se describe como un ex ingeniero de redes que vive en Minneapolis y había hecho comentarios críticos del expresidente Joe Biden, refiriéndose a los demócratas como "enojados y mentirosos"

Omar continuó hablando durante unos 25 minutos después de que el hombre fue sacado por seguridad, diciendo que no se dejaría intimidar. Después del evento, dijo que no resultó lastimada

La administración también estaba siendo desafiada en los tribunales. Los tribunales federales estaban sopesando una decisión sobre una demanda que busca pausar la represión, así como una orden para que el jefe del ICE comparezca personalmente en la corte por no dar el debido proceso a inmigrantes según el juez

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mike Catalini en Trenton, Nueva Jersey y Michael Biesecker en Washington

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa