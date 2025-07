Trump muestra su frustración mientras los republicanos tienen dificultades para aprobar la ley fiscal

By Bo Erickson, David Morgan, Richard Cowan

WASHINGTON, 3 jul (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el jueves contra los republicanos del Congreso por no aprobar rápidamente su legislación estrella, advirtiéndoles en las redes sociales de que perderían votos del MAGA si el proyecto de ley moría.

El miércoles, los republicanos en la Cámara de Representantes parecían avanzar en el proyecto de ley de recorte masivo de impuestos y gastos de Trump, pero luego el progreso se estancó con un puñado de reticentes que se negaron a votar a favor de un proyecto de ley que, según analistas no partidistas, añadirá US$3,4 billones a la deuda nacional de US$36,2 billones en la próxima década.

Los reticentes podrían cambiar su voto y apoyar al presidente, ya que los líderes republicanos mantenían abierta la votación mientras seguían negociando. Trump argumentó que la legislación promovería el crecimiento económico y dijo que era popular entre su base MAGA, en referencia a las siglas en inglés del movimiento populista de derecha "Hacer EEUU Grande Otra Vez".

El paquete contiene la mayoría de las principales prioridades del presidente: extender sus recortes de impuestos de 2017, recortar los programas de salud y la red de seguridad alimentaria, financiar la represión de la inmigración de Trump y eliminar muchos incentivos de energía verde. También incluye un aumento de US$5 billones en el techo de deuda, que los parlamentarios deben abordar en los próximos meses o arriesgarse a un incumplimiento devastador.

Mientras la maratoniana sesión del miércoles se prolongaba hasta la madrugada del jueves, Trump y sus aliados parecían frustrados por el hecho de que la legislación no hubiera superado aún un obstáculo de procedimiento, ya que la votación continuaba en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esa votación era necesaria para que el proyecto de ley avanzara a una votación final en el pleno de la Cámara. Trump advirtió a los republicanos que no estaban de acuerdo que perderían el apoyo de su base, publicando en su plataforma Truth Social que la reticencia era "ridícula". En una publicación después de la medianoche, hora del este de Estados Unidos, escribió: "PARA LOS REPUBLICANOS, ESTO DEBERÍA SER UN VOTO SÍ FÁCIL. ¡¡¡RIDÍCULO!!!" En otra publicación anterior había escrito: "¿A qué esperan los republicanos? ¿Qué intentan demostrar? MAGA NO ESTÁ CONTENTA, ¡¡¡Y LES ESTÁ COSTANDO VOTOS!!!"

Un puñado de los llamados "halcones" fiscales, que se oponen al gasto deficitario, han votado "no" junto con todos los demócratas de la Cámara, críticos con los recortes del gasto social.

Los recortes en el programa Medicaid también han suscitado preocupación entre algunos republicanos, lo que ha llevado al Senado a reservar más dinero para los hospitales rurales.

El Senado aprobó el martes la legislación de Trump por el margen más estrecho posible tras un intenso debate sobre el elevado precio del proyecto y los recortes de US$900 millones al programa de asistencia sanitaria Medicaid para estadounidenses con bajos ingresos.

Cualquier cambio introducido por la Cámara requeriría otra votación en el Senado, lo que haría prácticamente imposible cumplir el plazo del 4 de julio, Día de la Independencia, fijado por Trump.

Los demócratas están unidos en la oposición al proyecto de ley, diciendo que sus exenciones fiscales benefician desproporcionadamente a los ricos, mientras que recortan los servicios de los que dependen los estadounidenses de ingresos bajos y medios. La Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, estimó que casi 12 millones de personas podrían perder el seguro médico como resultado del proyecto de ley.

“Este proyecto de ley es catastrófico. No es política, es castigo”, dijo el representante demócrata Jim McGovern en el debate en la Cámara.

Los republicanos en el Congreso han tenido dificultades para mantenerse unidos en los últimos años, pero tampoco han desafiado a Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero. (Información de Bo Erickson, Richard Cowan y David Morgan; redacción de Daniel Trotta; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)