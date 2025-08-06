Trump: "Musk es una buena persona, tuvo un mal momento"
- 1 minuto de lectura'
Musk fue, hasta hace poco, un firme defensor del presidente estadounidense y una figura casi constante en la Casa Blanca.
Sin embargo, el presidente de Estados Unidos y el ex asesor de su gobierno habían mantenido varios enfrentamientos a través de las redes sociales.
El magnate sudafricano, que también es dueño de Tesla y SpaceX, había manifestado, cuando formaba parte del gobierno, su desacuerdo con la política arancelaria y con la rebaja fiscal dictadas por Trump, tal como reportó la BBC.
El pasado 28 de mayo, Musk anunció su renuncia como asesor de Trump y jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, por sus siglas en inglés), cargo que ocupó tan sólo 4 meses.
La pelea mediática entre Trump y Musk incluyó amenazas del presidente estadounidense de cortar los subsidios y contratos federales del Gobierno a las empresas del sudafricano. (ANSA).
