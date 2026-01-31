Trump negocia con los demócratas para evitar un cierre del gobierno

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump actuó rápidamente esta semana para negociar con los demócratas y tratar de evitar un prolongado cierre del gobierno por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un cambio drástico respecto al enfrentamiento récord del año pasado, cuando se negó a ceder durante semanas.

Algunos republicanos se sienten frustrados con el acuerdo, lo que aumenta la posibilidad de una prolongada lucha por el cierre cuando la Cámara regrese el lunes para votar sobre el paquete de financiación. Pero la influencia de Trump sobre el Partido Republicano sigue siendo considerable, y ha dejado clara su postura en un momento de creciente tensión política.

“Lo único que puede frenar a nuestro país es otro largo y dañino cierre del gobierno”, escribió en las redes sociales el jueves por la noche.

La urgencia marcó un claro cambio respecto a la postura de Trump durante el cierre de 43 días ocurrido a finales del año pasado, cuando se opuso públicamente a los líderes demócratas y su equipo se burló de ellos en las redes sociales. Esta vez, con la creciente ira por los tiroteos en Minneapolis y después de que el anuncio de mitad de período del Partido Republicano sobre recortes de impuestos quedara ahogado por la controversia, el mandatario actuó rápidamente para llegar a un acuerdo con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

“Trump y los republicanos saben que este es un tema en el que están del lado equivocado del pueblo estadounidense y eso realmente importa”, dijo Schumer a los periodistas el viernes, después de la aprobación en el Senado del acuerdo de financiación del gobierno.

La crisis causada por los tiroteos en Minneapolis

Los senadores regresaron al trabajo esta semana lidiando con las consecuencias de la muerte a tiros del enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretti, en Minneapolis, a manos de agentes federales de inmigración, así como la muerte de Renee Good en la ciudad semanas antes.

Los republicanos se hallaban lejos de estar unificados en su respuesta. Algunos pidieron el despido de altos funcionarios de la administración, como la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, y Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca para políticas. La mayoría de los senadores republicanos intentaron encontrar un equilibrio, pidiendo una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Pretti mientras respaldaban el enfoque de línea dura contra la inmigración, que es un elemento central de la presidencia de Trump.

Pero muchos coincidieron en que los tiroteos amenazaban el apoyo del público a la agenda de inmigración de Trump.

“Nunca he visto a un partido político que tome su mejor tema y lo convierta en su peor tema en el período de tiempo en que ha ocurrido en las últimas semanas”, dijo el senador republicano John Kennedy. “Algunas cosas tienen que cambiar”.

Los demócratas se unieron rápidamente en torno a sus demandas clave.

El senador demócrata Chris Coons dijo que “había unanimidad” en torno a principios fundamentales de hacer cumplir un código de conducta para los funcionarios y agentes de inmigración, poner fin a las “patrullas itinerantes” para realizar acciones de aplicación de las leyes migratorias y coordinarse con las fuerzas del orden locales en los arrestos de inmigración.

Resultó útil que el propio Trump buscara formas de desescalar en Minneapolis.

“El mundo ha visto los videos de esos horribles abusos por parte del DHS y operaciones descontroladas atrapando a personas inocentes, y hay una repulsión al respecto”, dijo el senador demócrata Tim Kaine.

“La Casa Blanca está pidiendo una escalera para bajar de la cornisa”, agregó.

Evitar la dolorosa política de un cierre

Los republicanos también tratan de promover sus logros en el cargo mientras se preparan para las elecciones de noviembre y la difícil tarea de retener el control de ambas cámaras del Congreso.

Pero la perspectiva de un cierre prolongado desvió la atención de su ley de recortes de impuestos y gastos de 4,5 billones de dólares, la pieza central de su agenda. Los republicanos esperaban que el comienzo de la temporada de impuestos de este año, que tendrá lugar el lunes, proporcionara un impulso político a medida que los votantes comenzaran a ver mayores reembolsos de impuestos.

Los republicanos también son conscientes del daño político del cierre del año pasado, cuando los estadounidenses les asignaron una porción ligeramente mayor de la culpa que a los demócratas, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

“El cierre fue un gran factor negativo para los republicanos”, dijo Trump en noviembre a los senadores de su partido en la Casa Blanca.

En el ámbito práctico, este enfrentamiento por la financiación amenazaba con destruir meses de trabajo bipartidista, incluidas largas horas durante el receso festivo, para elaborar los 12 proyectos de ley de gastos que financian al gobierno y muchas prioridades en casa.

“Vimos lo que sucedió en el último cierre del gobierno en cuanto a cómo perjudicó a los estadounidenses reales y trabajadores”, dijo la senadora republicana Katie Britt, miembro del Comité de Asignaciones del Senado. “No quiero que eso vuelva a suceder”.

Comienza una batalla de financiación de dos semanas

Si es aprobado por la Cámara, el acuerdo alcanzado esta semana, evitaría un cierre prolongado y financiaría casi todos los departamentos federales hasta el final del año fiscal en septiembre. Pero no resolvería uno de los problemas más difíciles para el Congreso y la Casa Blanca: la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

En lugar de un acuerdo de todo un año, la financiación para el departamento se extendió solo por dos semanas, dando a los legisladores poco tiempo para cerrar las profundas divisiones sobre la aplicación de la ley de inmigración.

Los demócratas presionan para lograr cambios que, en su opinión, son necesarios para prevenir futuros abusos, como la exigencia de que los agentes de inmigración usen cámaras corporales, lleven una identificación clara, pongan fin a las patrullas itinerantes en las ciudades y se coordinen más estrechamente con las fuerzas del orden locales al hacer arrestos. Muchos demócratas también quieren reglas más estrictas sobre órdenes judiciales y mecanismos de responsabilidad para los agentes en el campo.

Esas exigencias han encontrado una fuerte resistencia de los republicanos. Algunos se oponen a negociar con los demócratas en absoluto.

“Los republicanos controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara. ¿Por qué estamos cediendo un centímetro a los demócratas?” escribió en las redes sociales el senador republicano Tommy Tuberville.

Los senadores republicanos dijeron que llevarían la lucha a los demócratas al presentar sus propios proyectos de ley, incluidas restricciones a las “ciudades santuario”, para mostrar su apoyo a las políticas de Trump. Ese término generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Hemos dejado que el tema se nos escape. No estamos liderando. Tratamos de evitar perder en lugar de ganar”, dijo el senador republicano Lindsey Graham, quien detuvo los proyectos de ley de gastos hasta que el líder de la mayoría del Senado, el demócrata John Thune, acordó darle una votación sobre su proyecto de ley de ciudades santuario en una fecha posterior.

Thune reconoció la dificultad de las próximas dos semanas, diciendo que hay “algunas opiniones y sentimientos bastante significativos”.

“Mantendremos la esperanza”, dijo Thune a los periodistas sobre la próxima lucha del DHS. “Pero hay algunas diferencias de opinión bastante significativas”.

Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.