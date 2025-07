Trump niega que vaya a destituir al presidente de la Fed: "Es muy improbable"

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este miércoles que tenga la intención de destituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed), aunque ha afirmado que el banquero central estadounidense "no está haciendo un buen trabajo". "No descarto nada, pero creo que es muy improbable", ha respondido esta tarde durante una rueda de prensa. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido en sus críticas a la labor de Powell, afirmando que "no está haciendo un buen trabajo". "Tiene un trabajo muy fácil que hacer. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Bajar los tipos de interés", ha añadido. Sobre los rumores acerca de la posible destitución de Powell tras una reunión de Trump con políticos republicanos, el presidente de EEUU ha aclarado que únicamente les preguntó su opinión al respecto. "Casi todos dijeron que debería hacerlo, pero soy más conservador que ellos", ha apostillado.