Trump niega un genocidio en Gaza y defiende que EEUU es el "único país" que quiere "alimentar" a sus residentes

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado este domingo calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 60.800 palestinos a causa de sus ataques en casi dos años, incluidos cerca de 200 por hambre o desnutrición, mientras que ha defendido que su país es el "único" que está aportando para "alimentar" a los gazatíes. Al ser preguntado por la existencia de "evidencias de genocidio" en el enclave palestino, el mandatario ha señalado que "no creo", apuntando a que lo que se está produciendo en Gaza desde hace más de 20 meses es una "guerra". El jefe de la Casa Blanca ha aprovechado para recordar que "el 7 de octubre sucedieron cosas horribles", en alusión a los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que dejó unos 1200 muertos y 250 secuestrados. "Fue algo horrible, horrible, de lo peor que he visto. He visto muchas cosas malas desde que soy presidente en cuanto a guerras", ha declarado. Además, en alusión a la situación de inanición que enfrentan los residentes de la Franja, donde ya han muerto unas 175 personas, incluidos 93 niños, por esta causa, el jefe de la Casa Blanca ha afirmado que "solo queremos que la gente tenga comida, y somos el único país que realmente lo está haciendo. Estamos aportando dinero para alimentar a la gente". Así, ha defendido la labor "excelente" de su enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff, que el pasado viernes visitó un puesto de reparto de ayuda de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), la ONG configurada por EEUU e Israel, acusada de haber convertido sus repartos en una trampa que ha costado las vidas de más de un millar de palestinos. "Queremos que Israel la alimente. Estamos haciendo contribuciones considerables, básicamente para comprar comida y alimentar a la gente. No queremos que la gente pase hambre ni que se muera de hambre", ha asegurado, después de que la semana pasada confirmara que está trabajando en un nuevo plan de distribución de asistencia humanitaria. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este domingo en más de 60.800 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos cerca de 1500 al ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda y 175 por hambre o desnutrición.