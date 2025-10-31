Trump no descarta realizar pruebas nucleares subterráneas

WASHINGTON, 31 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump reafirmó el viernes que Estados Unidos reanudará las pruebas nucleares, y no respondió directamente cuando se le preguntó si eso incluiría las tradicionales pruebas nucleares subterráneas que eran comunes durante la Guerra Fría.

"Lo sabrán muy pronto, pero vamos a hacer algunas pruebas", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba a Palm Beach, Florida, cuando se le preguntó sobre las pruebas nucleares subterráneas.

"Otros países lo hacen. Si ellos lo van a hacer, nosotros lo vamos a hacer, ¿de acuerdo?".

Trump dijo el jueves que ordenó al Ejército de Estados Unidos reiniciar inmediatamente el proceso de pruebas de armas nucleares tras una pausa de 33 años, una medida que pareció ser un mensaje a las potencias nucleares rivales China y Rusia.

Trump hizo ese sorpresivo anuncio en Truth Social mientras volaba a bordo de su helicóptero Marine One para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en una sesión de negociación comercial en Busan, Corea del Sur.

No quedó claro de inmediato si Trump se refería a las pruebas de explosivos nucleares, que llevaría a cabo la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, o a las pruebas de vuelo de misiles con capacidad nuclear.

Ninguna potencia nuclear -salvo Corea del Norte recientemente en 2017- ha realizado ensayos nucleares explosivos en más de 25 años. (Reportaje de Steve Holland y Gram Slattery; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)