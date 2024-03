Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 18 mar (Reuters) - El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no ha podido obtener una fianza que le permita apelar una sentencia de 454 millones de dólares en su contra, en un caso de fraude civil en Nueva York, sin tener que pagar él mismo el monto total, dijeron el lunes sus abogados.

Trump debe conseguir el dinero en efectivo o pagar una fianza para evitar que las autoridades del estado confisquen sus propiedades, mientras apela la decisión del juez Arthur Engoron que le ordena a él y a los coacusados a pagar 464 millones de dólares en multas e intereses por falsear valores de propiedades para engañar a prestamistas y aseguradoras.

En una presentación judicial el lunes, los abogados del candidato presidencial republicano instaron a un tribunal de apelación estatal de nivel medio a retrasar la ejecución de la sentencia, argumentando que la cantidad era excesiva.

"Aplicar un requisito de fianza imposible como condición para la apelación infligiría un perjuicio irreparable a los demandados", escribieron los abogados de Trump.

Además, pidieron que se le permitiera depositar una fianza de 100 millones de dólares mientras apela la sentencia. Una compañía de fianzas se haría cargo de cualquier pago si Trump pierde su apelación y resulta incapaz de pagar.

Los abogados de Trump incluyeron una declaración de Gary Giulietti, un ejecutivo de la correduría de seguros Lockton Companies, que el multimillonario ha contratado para ayudar a conseguir una fianza.

Giulietti escribió que una fianza por los 464 millones de dólares "no es posible en las circunstancias actuales", señalando que muchos garantes no emitirían fianzas por encima de 100 millones de dólares y estaban dispuestos a aceptar sólo dinero en efectivo o valores -no bienes raíces- como garantía.

Trump negó haber actuado mal en el caso, presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ante el tribunal estatal de Manhattan.

A principios de este mes, Trump pagó una fianza de 91,6 millones de dólares para cubrir un veredicto de 83,3 millones de dólares por difamación de E. Jean Carroll, mientras apela, en un caso que surgió a raíz de que tachara a la escritora de mentirosa después de que ella lo acusara de haberla violado hace décadas. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Editado en español por Héctor Espinoza)