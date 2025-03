Trump no ha mostrado respeto por groenlandia, según el primer ministro de la isla

COPENHAGUE, 10 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tratado a los groenlandeses con respeto desde que expresó su renovado interés en adquirir la vasta isla ártica, rica en minerales, según la cita del lunes del primer ministro de Groenlandia. Trump reiteró su interés en adquirir la isla durante su discurso ante el Congreso el pasado martes, pintando un cuadro de prosperidad y seguridad para el "increíble pueblo" de Groenlandia, un territorio autónomo del reino de Dinamarca. Trump reafirmó ese mensaje en una publicación de Truth Social a primera hora del lunes, escribiendo: "Seguiremos manteniéndolos a salvo, como lo hemos hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos dispuestos a invertir miles de millones de dólares para crear nuevos puestos de trabajo y hacerles ricos." El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, dijo a la radiotelevisión pública danesa DR en una entrevista emitida el lunes: "Merecemos ser tratados con respeto, y no creo que el presidente estadounidense lo haya hecho recientemente desde que asumió el cargo". "Creo que las últimas cosas que ha estado haciendo el presidente estadounidense hacen que la gente no quiera acercarse tanto (a EEUU) como hubiera querido en el pasado", añadió. "Tenemos que trazar una línea en la arena y esforzarnos más en (cultivar las relaciones con) los países que nos muestren respeto por el futuro que queremos construir", dijo Egede, en declaraciones emitidas un día antes de que Groenlandia celebre elecciones generales. Egede ha afirmado en repetidas ocasiones que Groenlandia, cuya población es de solo 57.000 habitantes, pertenece a su pueblo y que son ellos quienes deben decidir su propio futuro. Es partidario de la plena independencia de Groenlandia.

La isla, cuya capital, Nuuk, está más cerca de Nueva York que de la capital danesa, Copenhague, cuenta con riquezas minerales, petrolíferas y de gas natural, pero su desarrollo ha sido lento y su economía sigue dependiendo en gran medida por ahora de la pesca, así como de las subvenciones anuales de Dinamarca.

Una encuesta reciente indicaba que el 85% de los groenlandeses no desea formar parte de Estados Unidos y casi la mitad ve el interés de Trump como una amenaza. (Información de Louise Breusch Rasmussen; edición de Gareth Jones; edición en español de María Bayarri Cárdenas)