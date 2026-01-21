Trump: no habrá aranceles en febrero tras acordar líneas generales de acuerdo con Groenlandia

21 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el miércoles la amenaza de imponer aranceles a varios países por su postura sobre Groenlandia, afirmando que había llegado a las líneas generales de un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de la isla.

"En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero", escribió Trump en Truth Social tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Davos.

No dio detalles del acuerdo. (Reporte de Jasper Ward en Washington, edición en español de Raúl Cortés Fernández)