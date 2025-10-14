Trump no "perderá el tiempo" con Argentina si Milei pierde elecciones de medio término

Apoyo de Trump depende del éxito de Milei en elecciones legislativas

Por Nandita Bose

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que el partido gobernante del presidente Javier Milei triunfe en las elecciones legislativas de este mes, dijo el martes el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Trump agregó que "no vamos a perder nuestro tiempo" si el partido de Milei no gana.

Los comentarios de Trump se dieron luego de mantener una reunión con Milei en la Casa Blanca, pocos días después de que Estados Unidos acordara proporcionar un importante salvavidas financiero al país sudamericano.

"Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y podría ganar", dijo Trump antes de un almuerzo en la Casa Blanca con Milei y miembros de su gabinete. "Puede que no gane, pero creo que ganará. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", agregó.

Los dichos de Trump sacudieron a los mercados argentinos, que se habían visto impulsados por el paquete de ayuda anunciado recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, cuyo eje central es un intercambio de monedas de 20.000 millones de dólares con el banco central argentino.

El principal mercado bursátil argentino revirtió ganancias previas y cayó alrededor del 2% tras los comentarios de Trump.

Bessent dijo en la reunión del martes que el paquete -cuyos detalles completos aún no se anunciaron- se basa en la continuidad de las políticas económicas favorecidas por la administración Trump.

"Volver a las políticas peronistas provocaría un replanteo", dijo Bessent.

Sin embargo, el funcionario afirmó que el paquete de ayuda no dependía de que Argentina pusiera fin a un "swap" con China.

La asistencia estadounidense no depende del cierre del 'swap' con China", afirmó Bessent.

El salvavidas económico para la Argentina es una medida inusual por parte de Estados Unidos, especialmente bajo una administración que por lo general ha evitado las grandes intervenciones en el extranjero.

La Casa Blanca ha presentado el acuerdo como un esfuerzo estratégico para estabilizar a un aliado regional clave, pero ha suscitado críticas internas.

Muchos legisladores demócratas han acusado a Trump de dar prioridad a los rescates extranjeros y a la protección de los inversores mientras el Gobierno estadounidense sigue cerrado.

Los agricultores de Estados Unidos también han expresado su frustración, señalando que China este año ha desplazado las compras de soja estadounidenses por la de los agricultores argentinos.

Aunque los detalles del acuerdo siguen sin estar claros, el rescate podría ofrecer a Milei un impulso político muy necesario en sus esfuerzos por evitar una crisis económica cada vez más profunda y apuntalar el apoyo a su partido.

Milei sufrió un duro revés el mes pasado, cuando su partido perdió unas elecciones provinciales clave, y ahora se enfrenta a una crítica votación legislativa de medio término a fin de mes.

La ayuda también subraya hasta qué punto la administración Trump está dispuesta a apoyar a un aliado político que ha cultivado fuertes lazos con el presidente y los conservadores estadounidenses en los últimos años.

Trump ha descrito a Milei como su "presidente favorito" y el mandatario argentino fue uno de los dos líderes mundiales en el escenario durante su toma de posesión en Washington.

(Reporte de Nandita Bose en Washington; Reporte adicional de Andrea Shalal y Leila Miller; Escrito en español por Lucila Sigal; Editado por Nicolás Misculin y Jorge Otaola)