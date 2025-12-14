Trump no sabe si impacto de sus políticas económicas se sentirá a tiempo para elecciones de mitad de mandato: WSJ

13 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su incertidumbre sobre si los republicanos mantendrán el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del próximo año porque algunas de sus políticas económicas aún no han surtido pleno efecto, informó el Wall Street Journal.

Trump, en una entrevista realizada el viernes y publicada tarde el sábado, dijo al Journal: "No puedo decírselo. No sé cuándo ingresará todo este dinero", cuando se le preguntó si los republicanos perderían la Cámara de Representantes en noviembre.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.

El presidente ha argumentado que sus políticas económicas, incluida la imposición de aranceles generalizados a las importaciones, están creando empleo, impulsando el mercado bursátil y atrayendo mayores inversiones a Estados Unidos.

Tras hacer campaña el año pasado con la promesa de contener la inflación, Trump ha alternado en las últimas semanas entre desestimar los problemas de asequibilidad como un engaño, culpar de ellos al presidente Joe Biden, y prometer que sus políticas económicas beneficiarán a los estadounidenses el año que viene.

"Creo que para cuando tengamos que hablar de las elecciones, que será dentro de unos meses, creo que nuestros precios estarán bien", dijo Trump en la entrevista.

El mes pasado, el presidente retiró los aranceles a más de 200 productos alimentarios ante la creciente angustia de los consumidores estadounidenses por el alto costo de los comestibles. Trump no dijo si reduciría los aranceles sobre otros productos, informó el Journal.

El índice de aprobación general de Trump subió al 41% en una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, pero el índice de aprobación de su actuación sobre el costo de la vida fue de solo el 31%.

Los demócratas han logrado una serie de victorias en elecciones estatales y locales en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, donde la creciente preocupación de los votantes por la asequibilidad, incluidos los altos precios de los alimentos, fue un asunto clave.

Los funcionarios han dicho que Trump viajará el próximo año para hacer campaña por los candidatos republicanos y resaltar sus éxitos en política económica. Trump ha dicho que sus recortes de impuestos y aranceles sobre productos extranjeros pondrán más dinero en los bolsillos de las familias estadounidenses.

(Reporte de Anusha Shah en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)