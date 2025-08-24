Trump no tiene base para desplegar tropas en Chicago, dice el líder demócrata Jeffries

Por Idrees Ali

24 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene autoridad para desplegar tropas en Chicago, dijo el domingo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mientras el Pentágono elabora la planificación inicial para un posible despliegue.

El mandatario republicano ha dicho que es probable que amplíe su ofensiva contra el crimen a Chicago, interviniendo en otra ciudad gobernada por los demócratas. Asimismo, el domingo sugirió la posibilidad de desplegar tropas en Baltimore, Maryland, bajo control demócrata.

Varios funcionarios dijeron bajo condición de anonimato que el Pentágono ya hizo una planificación inicial de cómo sería un despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

Uno afirmó que los planes forman parte de los esfuerzos de los militares para anticiparse a cualquier solicitud de Trump y que los altos funcionarios del Pentágono no han sido informados aún al respecto. No es raro que el Pentágono planifique posibles despliegues antes de que se den órdenes formales.

Jeffries indicó que cualquier medida para desplegar tropas en Chicago será un intento de Trump de fabricar una crisis. El crimen, incluidos los asesinatos, ha disminuido en Chicago en el último año.

"No hay base ni autoridad para que Donald Trump intente enviar tropas federales a la ciudad de Chicago", dijo Jeffries en el programa "State of the Union" de CNN el domingo.

Jeffries citó los comentarios de JB Pritzker, el gobernador demócrata de Illinois, que incluye Chicago, quien aseguró que no hay ninguna emergencia que justifique el despliegue de la Guardia Nacional u otros militares.

Tras criticar al gobernador demócrata Wes Moore por los niveles de delincuencia en Baltimore, Trump dijo que también está dispuesto a desplegar tropas allí.

En julio, el departamento de policía de Baltimore dijo que se había producido una reducción de dos dígitos en la violencia armada en comparación con el año anterior. La ciudad ha sufrido 84 homicidios en lo que va de año, el menor número en más de 50 años, según el alcalde.

"Si Wes Moore necesita ayuda (...) Enviaré a las 'tropas', como se está haciendo en la cercana DC, y limpiaré rápidamente el Crimen", dijo Trump en su plataforma Truth Social el domingo.

Algunos gobernadores republicanos han enviado cientos de tropas de la Guardia Nacional a Washington DC a petición de Trump.

El presidente ha descrito la capital como presa de una ola de delincuencia, aunque los datos oficiales muestran que el crimen ha declinado.

El domingo, Trump afirmó sin pruebas que ahora no hay delincuencia en la ciudad y lo atribuyó a su despliegue de tropas y cientos de efectivos de fuerzas del orden federales.

Trump tiene mucho menos poder sobre Chicago y Baltimore que sobre el Distrito de Columbia, donde como presidente tiene más influencia.

El Título 10 del Código de Estados Unidos, una ley federal que describe el papel de las Fuerzas Armadas, incluye una disposición que permite al presidente desplegar unidades de la Guardia Nacional para repeler una invasión, reprimir una rebelión o permitir que el presidente ejecute la ley.

Trump citó esta disposición, conocida como Sección 12406, cuando envió unidades de la Guardia Nacional a California a principios de este año para contrarrestar unas protestas, pese a las objeciones del gobernador Gavin Newsom.

En el caso de Chicago, que es una de las denominadas ciudades santuario, Trump podría argumentar que las leyes locales que prohíben a los funcionarios municipales cooperar con los agentes federales de inmigración impiden al presidente ejecutar la ley, lo que justificaría la presencia militar.

Es casi seguro que Trump se enfrente a desafíos legales si utiliza la Sección 12406 para enviar tropas de la Guardia Nacional de los estados liderados por los republicanos a bastiones demócratas.

(Editado en español por Carlos Serrano)