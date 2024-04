Trump no ve apropiado visitar ucrania como candidato presidencial

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 10 abr (Reuters) - El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no considera apropiado visitar Ucrania en estos momentos, ya que no ocupa ningún cargo, según dijo su campaña el miércoles, después de que el presidente Volodímir Zelenski le instara a ir al país.

Zelenski, en una entrevista con el medio Axel Springer, pidió a Trump que fuera a Ucrania para poder escuchar las ideas del expresidente estadounidense sobre cómo podría poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

La campaña de Trump dijo el miércoles que no había habido ningún acercamiento formal de Zelenski al expresidente.

"No ha habido ningún acercamiento por parte de Zelenski, y el presidente Trump ha dicho públicamente que no sería apropiado para él ir a Ucrania en este momento, ya que no es Comandante en Jefe", dijo la campaña de Trump en un correo electrónico.

Los candidatos presidenciales estadounidenses suelen viajar al extranjero para pulir sus credenciales en política exterior.

Trump y los republicanos de línea dura en el Congreso se oponen a más ayuda a Ucrania, con la posible excepción de un préstamo.

Tras ganar la nominación republicana en marzo, Trump se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

En una entrevista a Reuters el pasado mes de junio, Trump dijo que el Gobierno de Kiev podría tener que ceder parte del territorio a Rusia para detener la guerra. Si llegara a ser presidente, todo estaría sujeto a intermediación, agregó.