Trump nombra a senador Mullin para sustituir a Noem en Seguridad Nacional de EEUU

Por Ted Hesson

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una de las principales funcionarias a ‌cargo de la ofensiva ‌migratoria ⁠del presidente Donald Trump, dejará su cargo, anunció el jueves el mandatario, un importante cambio de personal que plantea interrogantes sobre la dirección de la agenda ​migratoria.

"Me complace ⁠anunciar que ⁠el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de ​secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a partir del 31 de marzo de ‌2026", escribió Trump en Truth Social.

Noem se desempeñará como "enviada ​especial para el Escudo de las Américas", ​agregó Trump.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, se convirtió en una de las secretarias de gabinete más destacadas de Trump, con publicaciones en redes sociales que retrataban a los inmigrantes con dureza, destacando casos de presuntos delincuentes y utilizando un lenguaje virulento.

Enfrentó críticas en enero cuando rápidamente calificó de "terrorismo doméstico" ​a dos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes federales de inmigración en Mineápolis. Los videos que surgieron tras las muertes desmintieron la ⁠afirmación de Noem y las de otros funcionarios de Trump de que los dos fallecidos, Renee Good y ‌Alex Pretti, eran agresores violentos.

La reacción pública por las muertes llevó al Gobierno de Trump a adoptar un enfoque más específico para la aplicación de la ley migratoria en Minnesota, tras meses de redadas en ciudades estadounidenses que provocaron violentos enfrentamientos con residentes que se oponían a la represión.

Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron un juicio político contra Noem y al menos dos republicanos ‌del Congreso pidieron su destitución tras los incidentes.

Durante las audiencias del Congreso en marzo, demócratas y algunos ⁠republicanos criticaron a Noem por su enfoque en la represión migratoria y la gestión ‌del DHS, incluyendo la preocupación por una campaña publicitaria de 220 millones ⁠de dólares que incluía a Noem en gran medida.

El cambio plantea ⁠interrogantes sobre si la administración Trump podría intensificar su ofensiva de deportaciones masivas o adoptar un enfoque más selectivo. Bajo el liderazgo de Noem, agentes de inmigración enmascarados invadieron Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C., recorriendo barrios y estacionamientos de tiendas Home Depot en busca de posibles infractores de ‌inmigración.

La popularidad del enfoque migratorio de Trump ​disminuyó a medida que los agentes detenían a ciudadanos estadounidenses y lanzaban gases lacrimógenos en las calles en un intento de aumentar las deportaciones, que el año pasado no alcanzaron la meta de la administración de un millón al año. (Reporte ‌de Ted Hesson; edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)