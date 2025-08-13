Trump nombra a Strait, Stallone y Kiss para los Kennedy Center Honors y dice que será anfitrión

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump nombró el miércoles al astro de la música country George Strait, al actor de "Rocky" Sylvester Stallone, a la cantante Gloria Gaynor, a la banda de rock Kiss y al actor y cantante Michael Crawford entre el primer grupo de nominados a los Kennedy Center Honors bajo su liderazgo como presidente del centro y dijo que será el anfitrión de su gala de premios.

Trump también afirmó que "renovará completamente" toda la infraestructura del Centro Kennedy para convertirlo en una "joya de la corona" de las artes y la cultura en Estados Unidos.

"Vamos a llevarlo a un nivel más alto del que jamás haya alcanzado", expresó el presidente, añadiendo que el lugar será destacado en las celebraciones del próximo año por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Trump dijo que no quería ser el anfitrión de la gala, pero fue invitado a hacerlo y aceptó.

Trump evitó la ceremonia del Kennedy Center Honors durante su primer mandato después de que los artistas dijeran que no asistirían en señal de protesta. Este año, el presidente republicano ha asumido el cargo de nuevo presidente del Centro Kennedy y despidió a la junta de fideicomisarios, que reemplazó con leales.

En una publicación en Truth Social el martes, Trump insinuó un cambio de nombre para el centro, formalmente el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y dijo que sería restaurado a su antigua gloria.

Nominados para el Trump/Kennedy Center, ups, quiero decir, Premios del Centro Kennedy", escribió Trump. Dijo que se estaban realizando trabajos en el sitio que lo "devolverían al nivel absoluto más alto de lujo, glamour y entretenimiento".

"Había caído en tiempos difíciles, físicamente, pero pronto hará un gran regreso!!!", escribió.

En un comunicado en su red social, el Centro Kennedy dijo que estaba "honrado" de recibir a Trump, quien estaba visitando por tercera vez desde enero.

"Gracias a su defensa, nuestro hermoso edificio se someterá a renovaciones para restaurar su prestigio y grandeza", dijo el lugar.

Trump se quejó durante una visita en marzo de que el edificio está en un estado de "tremendo deterioro".

No está claro cómo se eligieron a los homenajeados de este año, aunque Trump había indicado que quería un papel más activo. Históricamente, un comité asesor bipartidista selecciona a los destinatarios, que a lo largo de los años han variado desde George Balanchine y Tom Hanks hasta Aretha Franklin y Stephen Sondheim. Un mensaje enviado a la oficina de prensa del Kennedy Center para conocer cómo se seleccionaron a los homenajeados de este año no fue respondido el martes.

En el pasado, Trump ha sugerido la idea de otorgar el estatus de Kennedy Center Honors al cantautor Paul Anka y a Stallone, uno de los tres actores que Trump nombró como embajadores de Hollywood a principios de este año.

Se suponía que Anka interpretaría "My Way" en la primera investidura de Trump y se retiró en el último momento.

Los Kennedy Center Honors se establecieron en 1978 y se han otorgado a una amplia gama de artistas. Hasta el primer mandato de Trump, los presidentes de ambos partidos políticos principales asistían tradicionalmente a la ceremonia anual, incluso cuando no estaban de acuerdo políticamente con un destinatario determinado.

Italie informó desde Nueva York. La escritora de Associated Press Darlene Superville en Washington contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.