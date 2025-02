Trump obtiene notas medias en los principales asuntos de los eeuu: sondeo reuters/ipsos

Por Jason Lange y Bo Erickson

WASHINGTON, 23 feb (Reuters) - Los estadounidenses dan al presidente Donald Trump notas medias en su gestión de la economía y en sus esfuerzos por reducir el Gobierno, y no están impresionados por algunas de las primeras luchas que ha elegido, como las propuestas para hacerse cargo de Gaza, según muestra una encuesta de Reuters/Ipsos.

En el sondeo, realizado entre el 13 y el 18 de febrero, se preguntó a más de 4.000 adultos de todo el país si apoyaban una serie de posturas defendidas por Trump y en qué medida les motivarían a votar en el futuro. Los resultados apuntan a que Trump está poniendo mucho empeño en políticas que a muchos estadounidenses no les gustan o no consideran muy importantes.

Una ola de frustración por la prolongada inflación ayudó a impulsar a Trump a la victoria en noviembre, y una mayoría de los encuestados -el 58%- dijo que la inflación sería un factor importante a la hora de decidir su voto en futuras elecciones. Pero sólo el 32% aprobó el trabajo que Trump estaba haciendo en materia de inflación.

Las opiniones de los hogares sobre la economía se deterioraron este mes hasta el nivel más bajo en más de un año, según una encuesta ampliamente seguida de la Universidad de Michigan.

Sólo el 25% de los encuestados -y sólo la mitad de los republicanos- dijeron que apoyaban la idea de Trump de que el gobierno de Estados Unidos se hiciera cargo de Gaza y reasentara a los palestinos en otros lugares.

"Me pareció una idea imbécil porque es inviable", dijo Willard Moore, un abogado republicano de Nueva York que participó en la encuesta, refiriéndose a la propuesta de Gaza. "Si lo hicieras, costaría mucho dinero, y al final ¿qué tendrías, una especie de resort? ¿De qué le serviría eso a nadie?".

Una parte notable de los votantes de Trump en 2024 rompió con algunas de las primeras acciones e ideas del presidente. Alrededor de un tercio de los votantes de Trump se opuso a la propuesta de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y uno de cada cinco se opuso a la medida de su administración de poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Los estadounidenses sí consideran importante el impulso de Trump para reducir el gobierno, pero están divididos en su mayoría por líneas partidistas sobre si lo apoyan o no. El 60% de los encuestados dijo que el llamado grupo de trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental para recortar el gasto federal, que dirige Elon Musk, influiría en su voto en las próximas elecciones federales, en 2026, cuando los demócratas intentarán recuperar el control del Congreso. Pero sólo el 42% del país apoya la iniciativa y el 53% se opone.

El llamamiento de Trump a abolir el Departamento de Educación -una medida que requeriría el apoyo del Congreso- encontró una amplia oposición, con el 65% de los encuestados en general y cuatro de cada diez republicanos en contra.

"Tengo una hija que está en el espectro, y me doy el lujo de proveer para que vaya a una escuela para niños que tienen autismo. Si me quitaran eso, no sabría lo que haría", dijo Mikeriah Perry, una joven de 25 años de Raleigh, Carolina del Norte, que dijo inclinarse por los demócratas. "No tendría los recursos adecuados para ayudar a mi hija a ser la mejor persona que pueda ser cuando llegue el momento de ir a las escuelas públicas generales".

El recorte de gastos de Musk, sin embargo, es muy popular entre los partidarios de línea dura de Trump, aquellos en la encuesta que dijeron que se identifican fuertemente con el movimiento Make America Great Again, o MAGA, del presidente.

El 94% de los seguidores de MAGA apoyan el esfuerzo de Musk y el 78% dijeron que sería "muy motivador" o "motivador" para ellos en futuras elecciones.

(Reportaje de Jason Lange y Bo Erickson; Edición de Scott Malone y Deepa Babington)