Trump ordena a Aeroméxico y Delta poner fin a su alianza a partir de 2026

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Transportes de Estados Unidos (DOT) ha exigido a las aerolíneas Aeroméxico y Delta finalizar su 'joint venture' a partir del 1 de enero de 2026, según informó a través de un comunicado. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, sustenta su decisión en el incumplimiento continuado de México del Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos, firmado por ambos países y en vigor desde 2015.

"El DOT ha puesto fin a la aprobación del acuerdo de empresa conjunta de Delta y Aeroméxico y ha retirado la inmunidad antimonopolio. Desde que el Secretario Duffy actuó en julio para proteger a los consumidores, México no ha tomado medidas significativas para remediar su incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo México-Estados Unidos de 2015", justifica la Administración de Trump.

Así, según el DOT, el incumplimiento de México interviene en el mercado y proporciona una ventaja "injusta" a Delta y Aeroméxico, que operaban una empresa conjunta desde 2016 para fijar precios y capacidad con la aprobación condicional de este departamento.

Con todo, Estados Unidos permite a ambas aerolíneas mantener su alianza, pero solo en actividades en condición de igualdad, como códigos compartidos, marketing o cooperación en el programa de viajeros frecuentes.

Asimismo, Delta también podrá conservar su participación en el capital de Aeroméxico y ambas compañías podrán mantener todos sus vuelos actuales en el mercado EEUU-México sin impedimentos.

Las dos aerolíneas han lamentado la decisión y han avanzado que están evaluando la orden emitida para establecer los siguientes pasos de la alianza.

"Aeroméxico lamenta esta decisión, la cual pasa por alto los beneficios que la alianza ha brindado a la conectividad, el turismo y a los consumidores en México", escribió Aeroméxico en un comunicado.

Por su parte, Delta ha emitido una declaración en la que reitera que todos los vuelos continuarán operando con normalidad.

"Nos decepciona que el Departamento de Transporte haya decidido rescindir la aprobación de la alianza estratégica y procompetitiva entre Delta y Aeroméxico, una decisión que perjudicará significativamente el empleo, las comunidades y los consumidores estadounidenses que viajan entre Estados Unidos y México", apunta.