Trump ordena a Departamento Seguridad Nacional que se mantenga al margen de protestas en ciudades demócratas

Por Robin Respaut y Jasper Ward

WASHINGTON, 31 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que «bajo ninguna circunstancia» se involucre en las protestas en las ciudades gobernadas por los demócratas, a menos que soliciten ayuda federal o que la propiedad federal se vea amenazada

Las ciudades deben proteger sus propias propiedades estatales y locales, escribió Trump en una publicación en las redes sociales. El personal de ICE y de la Patrulla Fronteriza seguirá protegiendo los edificios federales, agregó en Truth Social

El anuncio se produce un día después de que miles de manifestantes salieran a las calles de Mineápolis y de todo el país para exigir la retirada de los agentes federales de inmigración de Minnesota, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses

El Gobierno federal había enviado 3.000 agentes federales a la zona de Mineápolis como parte de una campaña contra la inmigración ilegal, y muchos de esos funcionarios se enfrentaron a manifestantes y activistas

Trump ha enviado agentes federales o miembros de la Guardia Nacional a varias ciudades, gobernadas en su mayoría por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Washington D. C. y Portland

Ha afirmado que estas medidas son necesarias para hacer cumplir las leyes de inmigración y controlar la delincuencia. Los líderes locales de la mayoría de esas ciudades han rebatido esa afirmación. (Reporte de Jasper Ward y Robin Respaut en Washington; Editado en español por Javier Leira)