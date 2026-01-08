Trump ordena a sus representantes comprar US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que está ordenando a sus representantes comprar US$200.000 millones en bonos hipotecarios, y agregó que la medida apunta a bajar los costos de la vivienda.

"Debido a que elegí no vender Fannie Mae y Freddie Mac en mi Primer Mandato ... ahora vale muchas veces esa cantidad -UNA FORTUNA ABSOLUTA- y tiene US$200.000 millones en efectivo", escribió Trump en una publicación en Truth Social. "Estoy instruyendo a mis Representantes para que COMPREN US$200.000 millones en bonos hipotecarios. Esto hará que las tasas hipotecarias BAJEN, los pagos mensuales BAJEN y hará que el costo de ser propietario de una casa sea más asequible", agregó el mandatario republicano. (Reporte de Kanishka Singh y Bhargav Acharya; Editado en español por Javier Leira)