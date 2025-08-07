Trump ordena al Departamento de Comercio crear un nuevo censo en EEUU

7 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que pidió al Departamento de Comercio que cree un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados, retomando un impulso de su primer mandato que fue rechazado posteriormente por los tribunales y revertido por su sucesor.

Trump anunció su nuevo ataque al Censo en un mensaje publicado a primera hora de la mañana en la red social Truth Social, en el que dijo que el recuento de la población debería "basarse en hechos y cifras de hoy en día" y en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

"Las personas que están en nuestro país ilegalmente no serán contadas en el censo", dijo.

Trump lleva tiempo arremetiendo contra la inclusión de indocumentados en el Censo, que se utiliza para determinar el reparto del Congreso, y firmó un memorando similar en el último año de su primer mandato.

Esa medida fue posteriormente impugnada legalmente, al dictaminar los tribunales que sólo el Congreso tiene autoridad para definir quién es censado. El expresidente Joe Biden revocó la política de exclusión de Trump con una orden ejecutiva al asumir el cargo en 2021.

El último impulso se produce en medio de una campaña nacional de la administración Trump para detener a los migrantes que están en el país ilegalmente y deportar a millones de personas, acciones que han provocado decenas de demandas.

La iniciativa está perjudicando el índice de aprobación de Trump, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos. Esta mostró que las tácticas de mano dura -incluidas redadas en el lugar de trabajo- habían llevado el índice de aprobación pública de Trump sobre inmigración al 41%, el más bajo desde su regreso al cargo. (Reporte de Andrea Shalal, Doina Chiacu y Brendan O'Brien; edición de Doina Chiacu y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)