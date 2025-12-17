Trump ordena bloquear entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, y añadió que ahora considera a los gobernantes del país como una organización terrorista extranjera.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA", escribió Trump en la red Truth Social.

"Por lo tanto, hoy ordeno el BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela".

Los comentarios de Trump se produjeron una semana después de que Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, el último paso en una campaña de presión contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Trump ha culpado de la entrada de drogas a Estados Unidos.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las solicitudes de prensa del Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro, en un evento el martes por la noche antes de la publicación de Trump, dijo: "El imperialismo y la derecha fascista quiere colonizar Venezuela para apoderarse de la riqueza en petróleo, gas, oro, entre otros minerales. Tenemos un juramento absoluto de defender la patria y en Venezuela triunfe la paz".

La campaña de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de Venezuela, que han causado la muerte de al menos 90 personas.

Trump también ha anunciado que pronto comenzarán los ataques terrestres estadounidenses contra el país sudamericano. (Reporte de Jasper Ward en Washington, información adicional de Julia Symmes Cobb. Editado en Español por Ricardo Figueroa)