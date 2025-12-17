Trump ordena bloquear entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que elevará considerablemente las tensiones entre Washington y Caracas.

No está claro cómo el Gobierno de Trump impondrá el bloqueo contra los buques sancionados, y si recurrirá a la Guardia Costera para interceptar buques como hizo la semana pasada. La administración ha desplazado miles de tropas y casi una docena de buques de guerra -incluido un portaaviones- a la región en los últimos meses.

"Por el robo de nuestros activos y muchas otras razones, como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA", escribió Trump en la red Truth Social.

"Por lo tanto, hoy ordeno el BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela".

Los futuros del crudo estadounidense subían más de un 1% a US$55,96 el barril en las operaciones en Asia después de que Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que salgan o entren en Venezuela. Los precios del petróleo cerraron en US$55,27 el barril el martes, el cierre más bajo desde febrero de 2021.

EMBARGO EFECTIVO EN VIGOR

Ha habido un embargo efectivo en vigor después de que Estados Unidos incautó un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela la semana pasada, con buques cargados que transportan millones de barriles de petróleo manteniéndose en aguas venezolanas en lugar de arriesgarse a ser incautados.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las solicitudes de prensa del Gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro, en un evento el martes por la noche antes de la publicación de Trump, dijo: "El imperialismo y la derecha fascista quiere colonizar Venezuela para apoderarse de la riqueza en petróleo, gas, oro, entre otros minerales. Tenemos un juramento absoluto de defender la patria y en Venezuela triunfe la paz".

La campaña de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra embarcaciones en el océano Pacífico y el mar Caribe, cerca de Venezuela, que han causado la muerte de al menos 90 personas.

Trump también ha anunciado que pronto comenzarán los ataques terrestres estadounidenses contra el país sudamericano.

Maduro ha denunciado que la escalada militar estadounidense tiene como objetivo derrocarle y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación miembro de la OPEP, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo. (Reporte de Idrees Ali y Jasper Ward en Washington, información adicional de Julia Symmes Cobb. Editado en Español por Ricardo Figueroa)