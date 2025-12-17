Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que ordenará un bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La medida se produce después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos se apoderaran de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una medida inusual que se dio en el contexto de un incremento en el contingente naval estadounidense en la región. En una publicación en redes sociales en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos y prometió escalar su presencia militar.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", publicó Trump en su plataforma de redes sociales. "Sólo aumentará de tamaño, y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente".

El incremento del contingente militar ha estado acompañado de una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico. La campaña, que ha atraído un escrutinio de legisladores federales de ambos partidos, ha cobrado la vida de por lo menos 95 personas en 25 ataques conocidos a embarcaciones.

Washington ha calificado la campaña como un éxito, asegurando que ha impedido que las drogas lleguen a Estados Unidos, y ha rechazado las preocupaciones de que pone a prueba los límites legales de un conflicto armado.

La Casa Blanca ha dicho que el objetivo de la campaña es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero la jefa de despacho de Trump, Susie Wiles, pareció confirmar en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes que los ataques son parte de un esfuerzo para derrocar a Maduro.

Wiles dijo que Trump "quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.