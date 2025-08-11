Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington para restablecer el orden y combatir el crimen

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que desplegará la Guardia Nacional en Washington D.C y federalizará a la Policía de la capital en un esfuerzo por "restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas".

"Hoy es el Día de la Liberación en D.C y vamos a recuperar nuestra capital", ha subrayado el magnate en una rueda de prensa celebrada desde la Casa Blanca en la que ha catalogado esta medida, que tiene como objetivo "rescatar a la capital" del crimen, de "histórica".

Para ello, Trump ha invocado la Ley de Autonomía de 1973, que permite tomar el control de la Policía si se determina que existen "condiciones especiales consideradas de emergencia" y ha nombrado al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, como comisionado federal interino del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington D.C.

El magnate republicano ha definido Washington como "un santuario para los criminales" y ha cargado contra el Partido Demócrata, asegurando que la ciudad está llena actualmente de "bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar".

Trump ha explicado que los efectivos de las fuerzas de seguridad pertinentes llevarán a cabo "operaciones dirigidas contra a pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales". "Traeremos a los militares si es necesario", ha asegurado.

Asimismo, ha anunciado que propondrán cambios a la ley sobre fianzas para que "alguien que asesina" a otra persona no quede "libre sin fianza en efectivo antes de que acabe el día", mientras que ha planteado que se reemplazará a aquellos jueces que no cumplan con sus responsabilidades y dejen libres a los delincuentes.

De la misma forma, el presidente estadounidense ha indicado que se llevarán a cabo una serie de medidas para "embellecer" la ciudad, como por ejemplo asfaltar las calles y reparar baches, mientras que también "eliminarán" las tiendas de campaña instaladas por personas sin techo en los parques públicos.

En el memorándum presidencial, el magnate asegura que "el gobierno local del distrito de Columbia ha perdido el control del orden público y la seguridad en la ciudad". "Es una vergüenza nacional que Washington D.C. tenga un índice de crímenes violentos más alto que algunos de los lugares más peligrosos del mundo", reza el texto.

EMERGENCIA CRIMINAL EN EL DISTRITO DE COLUMBIA

Por otro lado, Trump ha declarado la "emergencia" criminal en el distrito de Columbia, donde ha habido "una de las tasas más altas de robos y asesinatos" en 2024 en el país, con 27,54 casos por 100.000 residentes, según cifras divulgadas por su administración.

“El aumento de la violencia en la capital pone ahora en peligro urgente a funcionarios públicos, ciudadanos y turistas, perturba el transporte seguro y el funcionamiento adecuado del gobierno federal y obliga a desviar recursos públicos críticos hacia medidas de respuesta y seguridad de emergencia”, señala. No obstante, el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, ha subrayado en un mensaje publicado en redes sociales que las acciones de la Administración Trump “no tienen precedentes” y son “innecesarias e ilegales”.

“No existe una emergencia criminal en el distrito de Columbia. Los delitos violentos en Washington D. C. alcanzaron mínimos históricos en 30 años el año pasado y han disminuido un 26% en lo que va de año. Estamos considerando todas nuestras opciones y haremos lo que sea necesario para proteger los derechos y la seguridad de los residentes del distrito”, ha argüido.