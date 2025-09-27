Trump ordena el despliegue de tropas en Portland y en las instalaciones del ICE

27 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, enviar tropas para proteger Portland y las instalaciones federales de inmigración.

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, asolada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones de ICE asediadas por ataques de Antifa, y otros terroristas domésticos", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

(Reporte de David Ljunggren; editado en español por Carlos Serrano)