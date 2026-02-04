Trump ordena el retiro de 700 agentes de inmigración en Minnesota

Por Maria Tsvetkova y Jonathan Allen

FORT SNELLING, EEUU, ⁠4 feb (Reuters) - El Gobierno ⁠del presidente estadounidense Donald Trump reducirá en 700 el número de agentes federales de inmigración en Minnesota, aunque unos 2.000 permanecerán en ⁠sus puestos, ‌anunció ​el miércoles Tom Homan, responsable de la seguridad fronteriza de la Casa ​Blanca.

Trump ha desplegado este año miles de agentes de inmigración armados en ‌Mineápolis y sus alrededores, lo que ‌ha provocado enormes protestas.

Homan dijo que ​estaba reduciendo parcialmente el despliegue porque estaba viendo una cooperación "sin precedentes" por parte de los sheriffs electos de Minnesota que dirigen las cárceles del condado.

"Quiero dejar claro que el presidente Trump tiene la firme intención de llevar a cabo deportaciones masivas durante su mandato, y que las medidas de control de la inmigración continuarán todos los días en ⁠todo el país", dijo Homan en una conferencia de prensa. "El presidente Trump hizo una promesa. ​Y no hemos dado instrucciones en sentido contrario".

Las redadas de deportación, han sido rechazadas y denunciadas desde principios de enero por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y otros demócratas, lo que ha provocado insultos airados y acusaciones sin especificar de incumplimiento de la ley por parte de ⁠Trump.

Walz y Frey han demandado al Gobierno de Trump en un tribunal federal, ​exigiendo la restricción o retirada de un despliegue federal que era unas 20 veces superior al número normal de agentes de inmigración en el estado, superando en número a las ‍fuerzas policiales locales.

Cuando se le preguntó sobre el anuncio de Homan, Trump dijo a NBC News: "He aprendido que quizá podríamos ser un poco más flexibles. Pero aún así hay que ser duros".

Tanto Walz como Frey, en declaraciones separadas, calificaron el anuncio de ​Homan de alentador, pero insuficiente.

"La reducción y las cámaras corporales son un paso en la dirección correcta, pero que sigan aquí 2000 agentes del ICE no supone una distensión", afirmó Frey. (Reportaje ‍de Jonathan Allen; Editado en español por Juana Casas y Javier Leira)