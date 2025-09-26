Trump ordena la creación de una estrategia nacional para "desmantelar" entidades implicadas en violencia política

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este jueves la creación de una estrategia nacional para "desmantelar" entidades implicadas en "violencia política", en línea con sus anuncios por el asesinato el pasado 10 de septiembre del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, considerado por el mandatario como un "crimen contra la nación".

Un memorando difundido por la Casa Blanca establece que el "Grupo de Trabajo Conjunto Nacional contra el Terrorismo y sus oficinas locales ("GTC") coordinarán y supervisarán una estrategia nacional integral para investigar, procesar y desmantelar a las entidades e individuos involucrados en actos de violencia política e intimidación diseñados para reprimir la actividad política legal u obstruir el Estado de derecho".

Estos grupos investigarán posibles delitos federales así como a aquellas entidades o individuos que financien a organizaciones "que sean responsables, patrocinen o de otra manera ayuden e instiguen a los principales actores que participan en" dichos actos de violencia, así como a los empleados de éstas.

También estarán bajo el escrutinio de estos grupos de trabajo "organizaciones no gubernamentales y ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero o que tienen vínculos estrechos con gobiernos extranjeros, agentes, ciudadanos, fundaciones o redes de influencia involucradas en (...) lavado de dinero al financiar, crear o respaldar entidades que participan en actividades que apoyan o alientan el terrorismo interno".

El escrito involucra a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes harán del "terrorismo doméstico" una prioridad y "desarrollarán programas de subvenciones adecuados para asignar fondos a los socios de las fuerzas del orden para detectar, prevenir y proteger contra las amenazas que surjan de esta área".

El inquilino de la Casa Blanca avanzó esta medida a principios de esta semana, cuando declaró como "organización terrorista nacional" a "Antifa", abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, afirmando que "exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos".

Trump ha acusado a la "izquierda radical" de estar detrás tanto del asesinato de Kirk a principios de septiembre como del tiroteo mortal de este miércoles contra un centro de migrantes en Dallas, y en este sentido ha sugerido este jueves que la derecha podría reaccionar de manera violenta.

"Más vale que no les provoquen", ha afirmado, antes de señalar que "la izquierda radical está causando este problema, no la derecha, y va a empeorar y, al final, se les volverá en contra".

El mandatario ha defendido que "pasan cosas malas cuando se juega estos juegos" y "la derecha es mucho más dura que la izquierda", al tiempo que ha asegurado que son "personas con muy bajo coeficiente intelectual" y que están "fuera de control".