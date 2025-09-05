Trump ordena la vuelta al "Departamento de Guerra" de EE.UU.

Por Phil Stewart

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto para renombrar el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra", volviendo a un título que tuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los funcionarios trataron de enfatizar el papel del Pentágono en la prevención de conflictos.

Se trata de la última remodelación de la imagen del Ejército estadounidense e incluye su decisión de presidir un desfile militar extraordinario en el centro de Washington DC y de restaurar los nombres originales de las bases militares que fueron cambiados tras las protestas por la justicia racial en 2020.

Trump también ha desafiado las normas convencionales sobre el despliegue interno del Ejército, creando zonas militares a lo largo de la frontera con México para ayudar en la represión de la inmigración, así como el despliegue de soldados en ciudades como Los Ángeles y Washington.

El decreto autorizaría al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los funcionarios subordinados a utilizar títulos secundarios como "Secretario de Guerra" y "Subsecretario de Guerra" en la correspondencia oficial y las comunicaciones públicas, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

La medida encargaría a Hegseth que recomendara las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para hacer permanente el cambio de nombre.

Los cambios de nombre de los departamentos son raros y requieren la aprobación del Congreso, pero los republicanos tienen una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y los líderes del partido en el Congreso han mostrado poco interés en oponerse a cualquiera de las iniciativas del mandatario.

Dos senadores republicanos, Mike Lee, de Utah, y Rick Scott, de Florida, y un miembro republicano de la Cámara de Representantes, Greg Steube, de Florida, presentaron el viernes una ley para llevar a cabo el cambio.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se llamó Departamento de Guerra hasta 1949, cuando el Congreso unificó el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas tras la Segunda Guerra Mundial.

Los historiadores dicen que el nombre se eligió en parte para indicar que, en la era nuclear, Estados Unidos se centraba en la prevención de conflictos. (Reporte de Phil Stewart; Reportaje adicional de Patricia Zengerle e Idrees Ali; Editado en español por Daniela Desantis)