Trump ordena perseguir a quienes quemen o profanen la bandera de EEUU

WASHINGTON, 25 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que ordena a la fiscal general perseguir a quienes quemen o profanen de cualquier forma la bandera nacional.

"Si quemas una bandera, te caerá un año de cárcel, sin salidas anticipadas, sin nada", dijo Trump al firmar la orden ejecutiva en el Despacho Oval.

El decreto insta a la fiscal general a "perseguir de forma enérgica" a las personas que violen las leyes de profanación de banderas y que inicie litigios para aclarar el alcance de la Primera Enmienda en relación con este asunto.

También ordena a la fiscal general que remita los casos de profanación de banderas a las autoridades estatales o locales y encarga a la administración prohibir y poner fin a las visas, permisos de residencia y procedimientos de naturalización de quienes profanen la enseña nacional.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial de nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de cualquier origen y condición", indicó el decreto. "Profanarla es singularmente ofensivo y provocativo. Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra Nación".

La administración Trump dijo en el decreto que los fallos de la Primera Enmienda de la Corte Suprema no han protegido acciones como la profanación de la bandera estadounidense, que es probable que incite a una "acción anárquica inminente" o acciones que equivalen a "palabras de lucha".

La Corte Suprema sostuvo en 1989 que quemar o destruir de otra manera la enseña nacional está protegido como un derecho a la libertad de expresión. (Reporte de Brendan O'Brien en Chicago; editado en español por Carlos Serrano)