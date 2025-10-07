Trump ordena suspender los esfuerzos diplomáticos con Venezuela, según una fuente de EEUU

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 6 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela y le ha dicho a su enviado especial, Richard Grenell, que detenga todo tipo de acercamiento, dijo el lunes un alto cargo estadounidense.

La noticia, de la que informó en primer lugar The New York Times, se conoce después de contra embarcaciones que transportaban drogas cerca de Venezuela. Trump dijo al Congreso que Estados Unidos está involucrado en "un conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga.

Aunque Trump estaría considerando ataques dentro del país sudamericano, el alto cargo estadounidense dijo a Reuters que el presidente aún no ha determinado si avanzará su campaña militar a una segunda fase.

Trump transmitió el mensaje a Grenell durante una reunión en el Despacho Oval el pasado jueves con altos mandos militares, dijo.

Trump dijo el domingo a los miembros del servicio de Estados Unidos que los ataques de EEUU contra las embarcaciones frente a las costas de Venezuela habían detenido el flujo de drogas por mar y que EEUU ahora "tendría que empezar a buscar en tierra". La Casa Blanca no dio más detalles.

Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones estadounidenses de que se estaban produciendo drogas en el país y afirma que Estados Unidos quiere echarlo del poder.

Trump ha restado importancia a la posibilidad de un cambio de régimen en el país sudamericano.

En agosto, Washington duplicó su recompensa por información que condujera al arresto de Maduro a US$50 millones, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales, lo que Maduro niega.

(Información de Andrea Shalal; redacción de Jasper Ward; edición de Nia Williams y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)