Trump ordenará revelar archivos de ovnis y extraterrestres por interés público

Por Nandita Bose y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenaría a las agencias federales que comenzaran a ‌divulgar archivos gubernamentales relacionados con ‌extraterrestres ⁠y objetos voladores no identificados, señalando el gran interés público en el tema.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que ordenaría al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y a ​otras agencias que ⁠divulgaran la ⁠información, calificando el asunto de "extremadamente interesante e importante".

El mismo jueves, Trump acusó, sin aportar pruebas, al expresidente ​Barack Obama de revelar indebidamente información clasificada al hablar públicamente sobre extraterrestres, y afirmó que Obama "cometió un ‌gran error".

"Lo sacó de la información clasificada... No debería haberlo hecho", ​dijo Trump a los periodistas mientras viajaba ​a Georgia.

Durante una entrevista con el presentador de podcasts Brian Tyler Cohen publicada el sábado, se le preguntó a Obama si los extraterrestres eran reales.

"Son reales, pero yo no los he visto, y no están recluidos en... el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al ​presidente de los Estados Unidos", afirmó Obama.

El Área 51 es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea en Nevada que, según especulan los teóricos ⁠marginales, alberga cuerpos alienígenas y una nave espacial estrellada. Los archivos de la CIA publicados en 2013 afirmaban que se trataba de un centro ‌de pruebas para aviones espías de alto secreto.

INVESTIGACIONES DEL PENTÁGONO

No hay indicios en las declaraciones de Obama de que el expresidente haya revelado información clasificada. La oficina de Obama no respondió a una solicitud de comentarios.

"Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres se hayan puesto en contacto con nosotros. ¡De verdad!", dijo Obama en una publicación de Instagram el domingo.

En la publicación, Obama explicó su creencia en la existencia de extraterrestres ‌diciendo que las probabilidades estadísticas de que haya vida más allá de la Tierra son altas debido a la ⁠inmensidad del universo. Añadió que las posibilidades de que vida extraterrestre visite la Tierra son bajas dada ‌la distancia.

Tras sus comentarios sobre Obama, Trump añadió que no había visto pruebas de ⁠que existieran extraterrestres y dijo: "No sé si son reales o no".

En los últimos ⁠años, el Pentágono ha investigado informes sobre ovnis, y altos mandos militares afirmaron en 2022 que no habían encontrado pruebas que sugirieran que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra o se hubieran estrellado aquí.

Un informe del Pentágono de 2024 afirmaba que las investigaciones del Gobierno de EEUU desde el final de la Segunda Guerra Mundial ‌no habían encontrado pruebas de tecnología extraterrestre y que ​la mayoría de los avistamientos eran objetos y fenómenos comunes mal identificados.

La página web de la Administración Nacional de Archivos y Registros afirma que tiene registros relacionados con ovnis en numerosas colecciones.

(Reporte de Nandita Bose, Trevor Hunnicutt y Ryan Patrick Jones; reportaje adicional de Kanishka Singh; ‌edición de Michelle Nichols, Colleen Jenkins, Cynthia Osterman y Kate Mayberry; editado en español por Tomás Cobos)