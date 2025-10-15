Trump otorga a Kirk la Medalla Presidencial de EEUU a título póstumo

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido este martes la medalla presidencial al comentarista ultraderechista Charlie Kirk, una condecoración entregada a título póstumo tras su asesinato a principios del pasado septiembre durante un acto público en Utah.

El mandatario ha entregado a Kirk la mayor distinción civil del país norteamericano coincidiendo con el que sería su 32º cumpleaños durante una ceremonia en la que ha estado presente la viuda de éste, Erika Kirk.

Trump ha asegurado a ésta que "siempre estaremos aquí para usted, para sus hermosos hijos, y nunca olvidaremos lo que su familia ha sacrificado por nuestro país".

Erika, quien ha reemplazado a su difunto marido al frente de la organización juvenil de extrema derecha Turning Point, ha aceptado la condecoración y ha afirmado en su discurso que, de haber sobrevivido, Kirk "probablemente" habría concurrido a la Presidencia estadounidense.

Por su parte, el magnate republicano ha declarado además el 14 de octubre como "Día Nacional en Memoria de Charlie Kirk" para rendir homenaje al comentarista asesinado, según un escrito difundido por la Casa Blanca en el que invita a los estadounidenses a "rezar por el avance de la paz, la verdad y la justicia" en el país.

En el documento, Trump ha presentado al activista como un hombre que pretendía "salvar nuestras divisiones políticas, culturales y filosóficas", al tiempo que era un "mártir cristiano y titán del movimiento conservador estadounidense".

Asimismo, ha asegurado que su Administración seguirá trabajando para terminar con lo que ha descrito como "devastadora ola de violencia política".

"Ningún país civilizado puede soportar una cultura en la que el debate abierto se responde con disparos, la búsqueda de la verdad se responde con derramamiento de sangre y el amor a la patria se responde con odio hirviente", ha agregado.

Las autoridades estadounidenses han detenido a un joven como presunto responsable del asesinato.

El hombre, de 22 años e identificado como Tyler Robinson, ha sido ya acusado de varios cargos y podría hacer frente a la pena de muerte en caso de ser sentenciado por la muerte de Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante un acto en la citada universidad.

Los dirigentes estadounidenses atribuyen a Robinson una ideología de extrema izquierda que habría motivado su acción.