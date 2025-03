Trump otorga exención a automotrices de EEUU de nuevos aranceles a importaciones de México y Canadá

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó una exención de un mes a sus nuevos y estrictos aranceles a las importaciones de México y Canadá para las automotrices estadounidenses, mientras persisten las inquietudes de que la guerra comercial recién declarada pueda afectar la manufactura interna.

La exención se produce después de que Trump habló con los líderes de los “3 grandes”: Ford, General Motors y Stellantis, el miércoles, de acuerdo con la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cuando se le preguntó si 30 días eran suficientes para que el sector automotriz se preparara para los nuevos impuestos, Leavitt respondió que Trump fue tajante con las automotrices que buscaban una exención: “Les dijo que debían ponerse en marcha, comenzar a invertir, empezar a moverse, trasladar la producción aquí a Estados Unidos donde no pagarán aranceles”.

Trump había prometido durante mucho tiempo imponer aranceles, pero sus primeras semanas en la Casa Blanca involucraron amenazas agresivas y suspensiones inesperadas, dejando a los aliados sin claridad sobre lo que el presidente de Estados Unidos realmente está tratando de lograr.

Con base en varias declaraciones del gobierno de Trump, los aranceles sobre las importaciones de Canadá, México y China impuestos el martes tienen como objetivo frenar la inmigración ilegal, bloquear el tráfico de fentanilo, cerrar la brecha comercial, equilibrar el presupuesto federal y que otras naciones muestren más respeto por Trump.

Todo esto ha llevado a Canadá, un antiguo aliado de Estados Unidos, a decidir enfrentarse a Trump con sus propios aranceles de represalia, rechazando una oferta de la Casa Blanca para posiblemente reducir algunos de los aranceles impuestos el martes.

“No vamos a dar marcha atrás”, afirmó el primer ministro de Ontario, Doug Ford, después de hablar con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. “No cederemos. Cero aranceles y eso es todo”.

La automotriz estadounidense Ford comentó a The Associated Press que el sector automotriz en Estados Unidos y Canadá duraría aproximadamente diez días antes de que comenzaran a cerrar las líneas de ensamblaje debido a los aranceles.

“Las personas van a perder sus empleos”, afirmó.

Después de que la Casa Blanca anunció la prórroga de un mes, las acciones de los grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Asia y Europa subieron hasta un 6%.

Pero pausar los aranceles del 25% sobre los automóviles comercializados mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sólo retrasaría un ajuste más amplio que tendrá lugar el 2 de abril, cuando Trump tiene previsto imponer amplios aranceles “recíprocos” para igualar los impuestos y subsidios que otros países cobran sobre las importaciones.

“Continuaremos teniendo un diálogo saludable y sincero con el gobierno para ayudar a lograr un futuro brillante para nuestra industria y la manufactura en Estados Unidos”, señaló Ford en un comunicado.

Por su parte, GM agradeció a Trump en un comunicado “por su enfoque, que permite a los fabricantes de automóviles estadounidenses como GM competir e invertir a nivel nacional”.

Es probable que otras industrias también busquen exenciones de los aranceles sobre las importaciones.

“Un número de industrias se ha puesto en contacto con nosotros para pedirnos exenciones a los aranceles”, señaló el vicepresidente JD Vance el miércoles.

La Casa Blanca insistió repetidamente en que no otorgaría exenciones y el cambio repentino refleja los problemas económicos y políticos que están siendo creados por los aranceles recién impuestos por Trump. Mientras el presidente republicano considera que los aranceles son una forma de enriquecer a Estados Unidos, sus planes de gravar las importaciones han distanciado a los aliados y causado ansiedad sobre un crecimiento económico más lento y una inflación acelerada.

Trump sostuvo una llamada el miércoles con Trudeau, esto después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, sugirió que el gobierno posiblemente encuentre “un punto de acuerdo” con Canadá y México.

Pero Trudeau se negó a retirar los aranceles de represalia de Canadá mientras Trump continúe con sus nuevos impuestos sobre las importaciones canadienses, dijo un funcionario de alto rango del gobierno a The Associated Press. El funcionario confirmó la postura bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

“Ambos países seguirán en contacto hoy”, señaló la oficina de Trudeau.

La posibilidad de que se desencadene una guerra comercial parece ser una característica constante del gobierno Trump. Además de sus próximos aranceles recíprocos que podrían afectar a la Unión Europea, India, Brasil, Corea del Sur, Canadá y México, Trump quiere gravar las importaciones de chips de computadora, medicamentos farmacéuticos y automóviles. También puso fin a las exenciones sobre sus aranceles de acero y aluminio de 2018 y está investigando aranceles sobre el cobre también.

Los aranceles son impuestos pagados por los importadores en los países que reciben los productos, por lo que el costo podría ser en gran medida trasladado a los consumidores y empresas de Estados Unidos en forma de precios más altos. En su discurso del martes por la noche ante una sesión conjunta del Congreso, Trump trató de minimizar el dolor financiero como una “pequeña perturbación”.

“Puede ser un pequeño periodo de ajuste”, dijo después de afirmar que los agricultores se beneficiarían de los aranceles recíprocos sobre los países que tienen gravámenes sobre las exportaciones de Estados Unidos. “Tienen que tener paciencia conmigo de nuevo y esto será aún mejor”.

Trump ha pronosticado que los aranceles llevarán a una mayor inversión dentro de Estados Unidos, creando empleos en fábricas y fomentando el crecimiento a largo plazo.

El martes, el mandatario impuso aranceles del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, aunque gravó los productos energéticos canadienses como el petróleo y la electricidad a una tasa más baja del 10%. Trump también duplicó el arancel del 10% que impuso a China, llevándolo al 20%.

El gobierno ha afirmado que los aranceles tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas como el fentanilo, y sus colaboradores han dicho que se trata de una “guerra contra las drogas” en lugar de una “guerra comercial”. Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron sólo 19,5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera norte el último año fiscal.

Trudeau dijo el martes que su país impondría aranceles sobre más de 100.000 millones de dólares canadienses en bienes estadounidenses durante un periodo de 21 días, e hizo hincapié en que Estados Unidos había abandonado una antigua amistad.

“Hoy, Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá, su socio y aliado más cercano, su amigo más cercano. Al mismo tiempo, están hablando de trabajar positivamente con Rusia, apaciguando a Vladímir Putin, un dictador mentiroso y asesino. Hagan que eso tenga sentido”, dijo Trudeau el martes.

Por su parte, México indicó que anunciará sus propias contramedidas el domingo.

Beijing respondió con aranceles de hasta el 15% sobre una amplia gama de exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Y también amplió el número de empresas estadounidenses sujetas a controles de exportación y otras restricciones en aproximadamente dos decenas.

“Si la guerra es lo que Estados Unidos quiere, ya sea una guerra de aranceles, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos preparados para luchar hasta el final”, publicó la embajada de China en Estados Unidos en la red social X el martes por la noche.

En respuesta a China, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en el programa “Fox & Friends” de la cadena Fox News que Estados Unidos está “preparado” para la guerra contra la segunda economía más grande del mundo.

“Quienes anhelan la paz deben prepararse para la guerra”, comentó Hegseth el miércoles por la mañana. “Si queremos disuadir la guerra con los chinos o con otros, tenemos que ser fuertes”.

