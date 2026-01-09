Trump parece haber adelantado algunos datos de empleo previo a su publicación oficial

9 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó a última hora del jueves un gráfico en su cuenta en las redes sociales que incluía datos sobre el mercado laboral que no se hicieron públicos hasta el viernes por la mañana.

El gráfico, que recibió casi 14.000 "me gusta" por parte de otros usuarios de la plataforma Truth Social, mostró que la economía creó 654.000 empleos en el sector privado desde enero y 181.000 en el público, cifras que el Departamento de Trabajo no publicó hasta el viernes en su informe de empleo de diciembre.

El presidente suele recibir el informe un día antes. Bloomberg News informó antes de la aparente filtración.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El gráfico publicado por Trump citó como fuentes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo y cálculos del Consejo de Asesores Económicos.

(Reporte de Ann Saphir y Andrea Shalal; editado en español por Carlos Serrano)