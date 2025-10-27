Trump parte de Malasia hacia Japón, segunda escala de su gira asiática

El presidente estadounidense Donald Trump partió el lunes de Malasia hacia Japón, la segunda escala de su gira asiática que debe culminar en Corea del Sur, donde se reunirá con su par chino Xi Jinping.

El avión presidencial Air Force One despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 10:10 (02:10 GMT) con destino a Tokio.

Trump se encontrará el martes con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, y posteriormente se trasladará a Corea del Sur para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y su reunión con el presidente Xi.

El gobernante estadounidense ha dicho que podría encontrarse también con el líder norcoreano Kim Jong Un.

jhe/dhw/mas/atm