Trump pide a Australia que conceda asilo al equipo femenino de fútbol de Irán

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que habló con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, sobre la selección femenina de fútbol de Irán, tras conocerse que cinco jugadoras pidieron asilo en ese país.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars informó que cinco futbolistas que se encontraban en Australia para disputar la Copa Asiática abandonaron en secreto el hotel del equipo con la policía australiana, y los medios informaron de que estaban buscando la ayuda del Gobierno tras "escaparse".

Tras publicar en las redes sociales que Australia estaba "cometiendo un terrible error humanitario" al permitir que el equipo fuera enviado de vuelta a casa, Trump dijo en una publicación posterior que había hablado con Albanese, que estaba "haciendo un muy buen trabajo en relación con esta situación tan delicada".

Trump indicó que cinco miembros de la selección iraní "Ya han sido atendidas y el resto están en camino. Sin embargo, algunas sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluidas las amenazas a sus familiares si no regresan".

La cadena australiana SBS News informó que cinco jugadoras iraníes están ahora bajo la protección de la Policía Federal Australiana, en busca de ayuda del Gobierno.

Según la cadena, fuentes gubernamentales confirmaron las informaciones y añadieron que el ministro del Interior, Tony Burke, viajó a Brisbane para reunirse con las mujeres.

La campaña de las iraníes en la Copa Asiática, organizada por Australia, comenzó justo cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, acabando con la vida del líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei. El equipo quedó eliminado el domingo tras perder 2-0 contra Filipinas.

En su primer mensaje, Trump dijo que era "Muy probable" que las jugadoras fueran "asesinadas" en Irán. "Estados Unidos las acogerá si ustedes no lo hacen", añadió.

La embajada de Australia en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Trump.

FIFPRO EXPRESA PREOCUPACIÓN

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO dijo el lunes que hay una gran preocupación por el bienestar del equipo, que se preparaba para regresar a casa tras ser tildado de "traidor en tiempos de guerra" por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

La decisión de las jugadoras de permanecer en silencio durante el himno de Irán antes de su primer partido contra Corea del Sur fue calificada por un comentarista de la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán como "la cúspide de la deshonra".

Los medios iraníes citaron a Farideh Shojaei, vicepresidenta de asuntos femeninos de la Federación Iraní de Fútbol, diciendo que el equipo había abandonado el hotel por la puerta trasera con la policía.

"Nos hemos puesto en contacto con la embajada, la federación de fútbol, el Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los organismos posibles para ver qué va a pasar", señaló. "Incluso hemos hablado con las familias de estas cinco jugadoras".

Los medios iraníes identificaron a las jugadoras como Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramazani-Zadeh. Según señalaron, el resto de jugadoras sigue en Australia y Shojaei afirmó que la selección tenía previsto regresar a Irán vía Dubái, pero que Emiratos Árabes Unidos no les permitió hacerlo.

Ahora se espera que se hagan esfuerzos para que el equipo regrese vía Malasia y Turquía, agregaron los medios.

El equipo cantó el himno y saludó antes de su segundo partido contra Australia, lo que provocó el temor entre los defensores de los derechos humanos de que las mujeres hubieran sido coaccionadas por autoridades gubernamentales.

Cuando se le preguntó si Australia concedería asilo a las jugadoras, Matt Thistlethwaite, viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio, respondió que el Gobierno no podía "entrar en circunstancias individuales por motivos de privacidad".

(Reporte de Katharine Jackson; reporte adicional de David Brunnstrom en Washington y Parisa Hafezi en Dubái; escrito por Michelle Nichols y David Brunnstrom; editado en español por Carlos Serrano)