Trump pide a Australia que conceda asilo al equipo femenino de fútbol iraní

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que Australia está "Cometiendo un terrible error humanitario" al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea repatriada, y pidió al primer ministro del país oceánico que conceda asilo a las integrantes del equipo.

La campaña de las iraníes en la Copa Asiática, organizada por Australia, comenzó justo cuando Estados Unidos e Israel lanzaban ataques aéreos contra Irán, en los que murió el líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei. El equipo quedó eliminado el domingo tras perder por 2-0 contra Filipinas.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde es muy probable que sean asesinadas", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Estados Unidos las acogerá si ustedes no lo hacen".

El sindicato mundial de futbolistas Fifpro dijo el lunes que hay una gran preocupación por el bienestar del equipo, que se preparaba para regresar a casa tras ser tildado de "traidor en tiempos de guerra" por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

La decisión de las jugadoras de permanecer en silencio durante el himno de Irán antes de su primer partido contra Corea del Sur fue calificada por un comentarista de la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán como "la cúspide de la deshonra".

El equipo cantó entonces el himno y saludó antes de su segundo partido contra Australia, lo que provocó el temor entre los defensores de los derechos humanos de que las mujeres hubieran sido coaccionadas por autoridades gubernamentales.

Cuando se le preguntó si Australia concedería asilo a las jugadoras, Matt Thistlethwaite, viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio, respondió que el Gobierno no podía "Entrar en circunstancias individuales por motivos de privacidad". (Reporte de Katharine Jackson; escrito por Michelle Nichols; editado en español por Carlos Serrano)