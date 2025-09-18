Trump pide a la Corte Suprema de EEUU que le permita despedir a gobernadora de la Fed Lisa Cook

Por Jan Wolfe

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - El gobierno del presidente Donald Trump pidió el jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita seguir adelante con el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, una medida sin precedentes desde la fundación del banco central en 1913 y en el marco de una batalla legal que pone en peligro la independencia de la Fed.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados que levantaran la orden de la jueza federal de distrito Jia Cobb del 9 de septiembre que impide temporalmente que el mandatario republicano destituya a Cook, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden.

Cobb dictaminó que las afirmaciones de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo, que Cook niega, probablemente no eran motivo suficiente para la remoción bajo la ley que creó la Fed.

"Esta solicitud implica otro caso de interferencia judicial indebida con la autoridad de destitución del Presidente; aquí, interferencia con la autoridad del Presidente para destituir a los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal por causa", dijo el Departamento de Justicia en la presentación.

Cook participó en la esperada reunión de dos días de la Reserva Federal, celebrada en Washington el martes y el miércoles, en la que el banco central decidió recortar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, en respuesta a la preocupación por la debilidad del mercado laboral. Cook estuvo entre los que votaron a favor del recorte anunciado el miércoles.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, en un fallo de 2-1 el lunes, denegó la solicitud del Gobierno de dejar en suspenso la orden de Cobb. El Gobierno de Trump dijo el martes que pediría a los jueces que intervinieran.

"El presidente destituyó legalmente a Lisa Cook por causa justificada. El Gobierno apelará esta decisión y espera la victoria final sobre el asunto", dijo el martes el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

El Congreso incluyó disposiciones en la ley que creó la Fed para proteger al banco central de injerencias políticas. Según esa ley, los gobernadores de la Fed sólo pueden ser destituidos por un presidente "por causa justificada", aunque la ley no define el término ni establece procedimientos para la destitución. Ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Reserva Federal, y la ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

Cook, la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Fed, demandó a Trump en agosto después de que el presidente anunció que la destituiría.

Cook ha dicho que las demandas presentadas por Trump contra ella no daban al presidente la autoridad legal para destituirla y eran un pretexto para despedirla por su postura en política monetaria.

El intento de Trump de despedir a Cook refleja la amplia visión del poder presidencial que ha hecho valer desde que regresó al cargo en enero. Su administración ha argumentado que el presidente tiene amplia discreción para determinar cuándo es necesario destituir a un gobernador de la Fed, y que los tribunales carecen de poder para revisar esas decisiones.

La batalla legal de Cook tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar las tasas de interés sin tener en cuenta los deseos de los políticos, ampliamente considerada como crucial para la capacidad de cualquier banco central de funcionar de forma independiente para llevar a cabo tareas como mantener la inflación bajo control.

Trump ha exigido este año que la Fed recorte las tasas de forma agresiva, reprendiendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, por su gestión de la política monetaria mientras el banco central se centraba en la lucha contra la inflación. Trump ha llamado a Powell "insensato", "incompetente" e "imbécil obstinado". (Reporte de Jan Wolfe y Andrew Chung; Editado en Español por Ricardo Figueroa)