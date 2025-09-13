Trump pide a la OTAN dejar de comprar petróleo ruso; amenaza con aranceles de 100% a China

BASKING RIDGE, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo a Rusia y aplicaran aranceles a China del 50% al 100% por comprar petróleo ruso.

Trump publicó en su red social que el compromiso de la OTAN para ganar la guerra “ha sido mucho menos del 100%” y que la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza militar es “impactante”. Como si hablara con los miembros de la OTAN, dijo: “Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia”.

Desde 2023, Turquía, miembro de la alianza, es el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza, de 32 Estados, involucrados en la compra de petróleo ruso incluyen a Hungría y Eslovaquia.

La publicación de Trump llega después del reciente vuelo de múltiples drones rusos hacia Polonia, un movimiento escalatorio por parte de Rusia al ingresar al espacio aéreo de un aliado de la OTAN. Polonia derribó los drones, sin embargo, Trump minimizó la gravedad del incidente y los motivos de Rusia al decir que “podría haber sido un error”.

Aunque Trump, como candidato, prometió terminar la guerra rápidamente, aún no ha tocado los puntos de presión necesarios para poner fin a la violencia y en ocasiones ha sido visto como reacio a confrontar al presidente ruso Vladímir Putin. Actualmente, el Congreso está tratando de que el presidente de Estados Unidos respalde un proyecto de ley que endurece las sanciones, después de que Trump el mes pasado recibiera a Putin en Alaska para conversaciones que no lograron avances hacia la paz.

En su publicación, Trump dijo que una prohibición de la OTAN sobre el petróleo ruso más aranceles a China “también sería de gran ayuda para TERMINAR esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”.

El presidente dijo que los miembros de la OTAN deberían imponer aranceles del 50% al 100% a China y retirarlos si la guerra que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 termina.

“China tiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia”, publicó, y aranceles poderosos “romperán ese dominio”.

El presidente de Estados Unidos ordenó aranceles de 25% sobre los productos de la India por la compra de productos energéticos rusos.

En su publicación, Trump dijo que la responsabilidad de la guerra recaía en su predecesor, el demócrata Joe Biden, y en el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. No incluyó en esa lista a Putin, quien ordenó la invasión.

La publicación de Trump se basa en una llamada el viernes con ministros de finanzas del Grupo de los Siete, un foro de democracias industrializadas.

Durante la llamada, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, instaron a sus homólogos a tener un “frente unificado” para cortar “los ingresos que financian la máquina de guerra de Putin”, según la oficina de Greer.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.