Trump pide al Departamento de Justicia que investigue lazos de Epstein con Bill Clinton y demócratas

WASHINGTON, 14 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que pidió al Departamento de Justicia que investigue los presuntos vínculos de Jeffrey Epstein con JPMorgan y varias figuras demócratas prominentes, incluido el expresidente Bill Clinton.

La petición se conoce después de que un comité del Congreso publicó miles de documentos que plantean nuevas preguntas sobre la relación de Trump con el fallecido delincuente sexual convicto.

Junto con Clinton, que socializó con el difunto financiero a principios de la década de 2000, Trump dijo que solicitó al Departamento de Justicia que investigue al exsecretario del Tesoro Larry Summers y a Reid Hoffman, fundador de LinkedIn y prominente donante demócrata.

"¡Epstein era demócrata, y es el problema de los demócratas, no de los republicanos!", escribió el mandatario en las redes sociales. "Todos saben de él, no pierdan el tiempo con Trump. ¡Tengo un país que dirigir!".

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. JPMorgan no estuvo disponible inmediatamente para ofrecer su versión.

Las otras personas nombradas por Trump no pudieron ser contactadas de inmediato para hacer comentarios.

Mientras que nueve de cada 10 republicanos dicen que aprueban el desempeño de Trump en la Casa Blanca en general, solo cuatro de cada 10 dicen aprobar su manejo de los archivos Epstein, según un sondeo de Reuters/Ipsos realizado en octubre.

(Reporte de Andy Sullivan, Sarah N. Lynch, Maiya Keidan y Susan Heavey; editado en español por Manuel Farías)