Trump pide cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois

Por Brendan O'Brien, Susan Heavey y Andy Sullivan

CHICAGO/WASHINGTON, 8 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois, ambos demócratas, mientras su Gobierno se preparaba para desplegar militares en las calles de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

El llamamiento de Trump a encarcelar a los dos destacados opositores a sus medidas de represión de la inmigración se conoce cuando otro rival político de alto perfil, el exdirector del FBI James Comey, tenía que comparecer ante el tribunal para enfrentarse a cargos penales que han sido ampliamente criticados como débiles.

Trump ha pedido con frecuencia que se encarcele a sus oponentes desde que entró en política en 2015, pero Comey es el primero que se enfrenta a un proceso judicial.

En su plataforma en las redes sociales, Trump acusó al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, de no proteger a los agentes de inmigración que han estado operando en Chicago.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE! ¡El gobernador Pritzker también!", escribió Trump, refiriéndose al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cientos de soldados de la Guardia Nacional de Texas se han reunido en una instalación del Ejército a las afueras de Chicago, a pesar de las objeciones de Pritzker, Johnson y otros líderes demócratas del estado. Trump también ha amenazado con desplegar tropas en más ciudades estadounidenses.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el miércoles reveló que la mayoría de los estadounidenses se oponen al despliegue de tropas sin una amenaza externa.

(Reporte de Brendan O'Brien en Chicago, y Susan Heavey y Katharine Jackson en Washington; Redacción de Andy Sullivan; edición en español de Javier López de Lérida)