Trump pide el fin de su mayoría mientras se prolonga el cierre del Gobierno de EE. UU.

Por Jeff Mason y Gram Slattery

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pedir este miércoles a los senadores republicanos que acaben con una regla de supramayoría ('filibuster' en inglés) en un intento por poner fin al cierre parcial del Gobierno más largo de la historia, una medida que rompería normas antiguas del Senado y facilitaría a la mayoría la aprobación de leyes.

"Tenemos que abrir el país. Y la forma en que vamos a hacerlo esta tarde es poniendo fin al filibusterismo", dijo Trump a senadores reunidos en la Casa Blanca para un desayuno.

"Es posible que no lo hagan, y voy a respetar sus deseos. Son gente muy inteligente, son buenos amigos, pero creo que es un tremendo error", dijo Trump. "Sería un error trágico. En realidad, ya es hora".

El filibusterismo o mayoría calificada es una norma del Senado que exige el acuerdo de 60 de sus 100 miembros para aprobar la mayor parte de las leyes. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado y de 219-213 en la Cámara de Representantes.

Si bien Trump ha pedido antes la eliminación del filibusterismo, los legisladores republicanos se han mostrado reticentes, en parte porque los demócratas dejarían de acatar la norma al obtener la mayoría.

Durante la reunión del miércoles, Trump restó importancia a la preocupación de que los demócratas pudieran hacerse con el poder. Argumentó que si el Senado elimina el filibusterismo, los republicanos podrán mantener el poder imponiendo lo que él considera leyes populares.

Trump dijo a los senadores que el cierre en curso del Gobierno estaba afectando al mercado de valores, así como a las aerolíneas y a las prestaciones alimentarias para los estadounidenses con bajos ingresos.

Culpó de las pérdidas republicanas en las elecciones del martes al cierre del Gobierno, que dijo que no había perjudicado a los demócratas de la manera que él pensaba que debería.

El cierre se encuentra ahora en su día 36, lo que supera el récord anterior de 35 días, establecido durante el primer mandato de Trump 2017-2021. (Reporte de Jeff Mason y Gram Slattery; edición en español de Javier López de Lérida)