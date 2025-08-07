Trump pide la dimisión del presidente ejecutivo de Intel

7 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el jueves la dimisión inmediata del nuevo presidente ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, al considerar que es "altamente conflictivo" después de que surgieran dudas sobre sus vínculos con empresas chinas.

"No hay otra solución a este problema", dijo en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

Las acciones de Intel bajaban un 3,8% antes de la apertura de los mercados.

Intel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

En abril, Reuters informó de que Tan -él mismo o a través de fondos de riesgo que fundó o gestiona- ha invertido en cientos de empresas chinas, algunas de las cuales están vinculadas al ejército chino.

El presidente ejecutivo de Intel invirtió al menos US$200 millones en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips entre marzo de 2012 y diciembre de 2024, según averiguó Reuters.

(Reporte de Doina Chiacu y Brendan O'Brien; editado en español por Carlos Serrano)