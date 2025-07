Trump pide la publicación de todos los testimonios del caso Epstein

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado este sábado al Departamento de Justicia a publicar "todos los testimonios" de las comparecencias ante el gran jurado que juzgó el caso de Jeffrey Epstein en medio de la polémica por la posible existencia de un listado de personalidades implicadas en abusos sexuales a menores. "He pedido al Departamento de Justicia que publique todos los testimonios relacionados con Jeffrey Epstein ante el gran jurado siempre que un tribunal lo apruebe", ha publicado Trump en su cuenta en la red social Truth Social. Trump ha reprochado a la "izquierda radical" de no estar nunca satisfecha por sus reclamaciones sobre la publicación de datos de este juicio. "Incluso si el tribunal da su aprobación, no será suficiente para los alborotadores y lunáticos de la izquierda radical que lo piden. Siempre querrán más, más, más. MAGA!", ha concluido haciendo referencia a su lema de campaña. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en las últimas semanas ha recibido numerosas críticas por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') por falta de transparencia, después de que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeran que no existe una "lista de clientes" --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. El exasesor de Trump Elon Musk acusó al mandatario de aparecer en los documentos sobre el caso del traficante de menores, poco después de abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (DOGE, por sus siglas en inglés) a principios de junio, si bien posteriormente se retractó y borró el mensaje incriminatorio.