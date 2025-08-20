Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) para que el Departamento de Justicia investigue a Cook por un presunto fraude hipotecario.
No fue posible contactar de inmediato el miércoles a los representantes de Cook para que comentaran las acusaciones publicadas por el director de la FHFA, Bill Pulte, en la red social X. (Información de Susan Heavey; información adicional de Dan Burns; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
