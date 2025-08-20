LA NACION

Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa CookManuel Balce Ceneta - AP

WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) para que el Departamento de Justicia investigue a Cook por un presunto fraude hipotecario.

No fue posible contactar de inmediato el miércoles a los representantes de Cook para que comentaran las acusaciones publicadas por el director de la FHFA, Bill Pulte, en la red social X. (Información de Susan Heavey; información adicional de Dan Burns; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje
    2

    La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje: “Falta menos para conocerla”

  3. Mastantuono agitó el juego y tuvo un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid
    3

    Franco Mastantuono y un debut para enamorar a los hinchas de Real Madrid

  4. De Racing positivo a Racing creyente: la fe de un equipo que tuvo épica ante Peñarol y luchará con Vélez
    4

    Copa Libertadores: Racing tuvo épica frente a Peñarol y luchará con Vélez por alcanzar una semifinal

Cargando banners ...