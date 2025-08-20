Trump pide la renuncia de una gobernadora de la Fed por acusaciones sobre hipotecas

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump pidió el miércoles que la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook renuncie, tras acusaciones de uno de sus aliados por las hipotecas que ella tiene en Michigan y Georgia, en un nuevo intento de ganar más control del banco central estadounidense.

Trump también dijo a sus colaboradores que está considerando intentar despedirla, informó el miércoles The Wall Street Journal, citando a un alto funcionario de la Casa Blanca y a otra persona familiarizada con el asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente el reporte.

El director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, acusó el miércoles en una publicación en la red social X que Cook declaró un condominio en Atlanta como su residencia principal después de haber tomado un préstamo sobre su casa en Michigan, que también inscribió como vivienda principal.

Los préstamos para una residencia principal suelen tener condiciones mejores que los de segundas residencias o propiedades de inversión.

Pulte dijo que los préstamos en cuestión datan de mediados de 2021, antes de que Cook fuera nombrada en la Fed por el expresidente Joe Biden y confirmada por el Senado al año siguiente.

Cook, originaria de Georgia, era profesora de economía en la Universidad Estatal de Michigan en el momento en que se suscribieron las hipotecas.

Pulte pidió a la fiscal general Pam Bondi que investigue, y Trump amplificó rápidamente la acusación.

El Departamento de Justicia se está tomando el asunto muy en serio, dijo un funcionario de la agencia a Reuters.

Representantes de la Fed y de Cook no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.

Los documentos de divulgación financiera presentados por el Gobierno federal de Cook muestran tres hipotecas suscritas en 2021, incluido un préstamo a 15 años al 2,5% sobre una propiedad de inversión y dos préstamos para residencias personales, incluida una hipoteca a 30 años al 3,25% y una hipoteca a 15 años al 2,875%.

“¡¡¡Cook debe dimitir, ahora!!!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, en sus últimos comentarios dirigidos a remodelar la composición del banco central estadounidense.

El Gobierno de Trump ha usado las investigaciones sobre fraude hipotecario para perseguir a adversarios, incluida la fiscal general demócrata del estado de Nueva York, Letitia James, que presentó un caso de fraude civil contra Trump por mentir sobre su patrimonio neto, que dio lugar a una sentencia de US$355 millones contra el presidente, que apeló.

Trump ha arremetido repetidamente contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, porque quiere que baje drásticamente las tasas de interés y ha pedido su dimisión. Pero reconoce que el estatus de la Fed le impide despedir a los miembros de su junta por disputas sobre política monetaria.

El presidente puede nombrar a un nuevo jefe de la Fed cuando finalice el mandato de Powell en mayo, pero tener una mayoría en el consejo puede llevar más tiempo. Powell podría seguir ejerciendo como gobernador de la Fed hasta 2028, cerca del final del mandato de Trump.

Cook es uno de los tres gobernadores designados por Biden para la Fed cuyos mandatos se extienden después del mandato de Trump en el cargo, lo que complica los esfuerzos del presidente para obtener un mayor control de la mayoría de los siete miembros de la Junta.

Otros dos fueron nombrados por Trump: el gobernador Christopher Waller y la vicepresidenta de Supervisión Michelle Bowman. (Reporte de Susan Heavey; reporte adicional de Dan Burns; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)