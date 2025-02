Trump pide que el gobierno federal asuma el control de washington d.c.

Por Andrea Shalal

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 19 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump apoyó el miércoles los llamamientos para que el Gobierno federal se haga cargo de Washington D.C., afirmando que el Gobierno local "no está haciendo el trabajo" en materia de delincuencia y personas sin hogar.

En los últimos años, los republicanos han tratado de anular la autonomía del distrito de Columbia, un bastión demócrata que ha tenido cierto grado de autogobierno desde 1973, pero que sigue dependiendo en gran medida del Congreso de Estados Unidos.

"Creo que deberíamos gobernar el Distrito de Columbia", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One. "Deberíamos dirigirlo con fuerza, dirigirlo con el orden y la ley, hacerlo absolutamente impecablemente hermoso. Y creo que deberíamos hacernos cargo de Washington D.C. Hacerlo seguro", dijo Trump, que ya ha hecho llamamientos similares en el pasado. Los parlamentarios republicanos presentaron hace dos semanas un proyecto de ley que eliminaría el Gobierno local del distrito de Columbia, incluidos el alcalde y el consejo municipal electos. También permitiría al Congreso legislar para sus 700.000 habitantes, el 44% de los cuales son afroamericanos. El proyecto de ley ha sido bautizado como Ley Bowser en referencia a la alcaldesa negra de D.C., Muriel Bowser.

Una legislación similar en 2023 no fue aprobada y sigue siendo improbable que se apruebe bajo las reglas del Senado. Aun así, el columnista del Washington Post Colbert I. King escribió tras la presentación de la ley que la última amenaza republicana de toma del poder es la más seria hasta la fecha, afirmando que "la dinámica política ha cambiado. Las barreras de seguridad han desaparecido".

Los demócratas, incluida Bowser, han apoyado que la capital se convierta en el 51º estado, una propuesta que también ha fracasado. La oficina de Bowser no respondió a una consulta de última hora sobre los comentarios de Trump, pero en comentarios posteriores a la presentación de la Ley Bowser dijo: "La autonomía es un autogobierno limitado, pero en lo que debemos centrarnos es en nuestro camino para convertirnos en el 51º estado".

"Me gusta la alcaldesa. Me llevo muy bien con la alcaldesa, pero no están haciendo el trabajo. Demasiada delincuencia, demasiadas pintadas, demasiadas tiendas de campaña en el césped", dijo Trump. El presidente también dijo que no quería que los jefes de Estado extranjeros vieran personas sin hogar en sus visitas a Washington. (Información de Andrea Shalal; redacción de Daniel Trotta; edición de Edwina Gibbs; edición en español de Mireia Merino)